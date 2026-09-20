Danas u Zalužanima: Adrenalin, of-road vožnje i spektakl za cijelu porodicu

Na Autodromu Zalužani danas se održava završni dan Stage Master Challenge BL, atraktivnog of-road takmičenja koje je tokom vikenda okupilo ljubitelje terenskih vozila, adrenalina i automobilizma.

Takmičari se nadmeću u kategorijama Soft 1, Soft 2, Hard i Buggy, a publika ima priliku da uživo prati zahtjevne terenske vožnje, savladavanje prepreka i atraktivne izazove koji testiraju i vozače i njihova vozila.

Na Autodromu Zalužani posjetioce očekuju i brojni prateći sadržaji – karting, simulatori vožnje, sudari i prevrtanja, drift, takmičarska i izložbena vozila, kao i sadržaji posvećeni bezbjednosti u saobraćaju.

Zalužani of-road vožnja Ustupljena fotografija

Danas je idealan dan da se Zalužani posjete i sa porodicom, provede nedjeljno prijepodne i dan na otvorenom, uz zanimljiv sportski i zabavni program.

Program organizuje Sportski auto i karting savez Republike Srpske, povodom 18 godina rada Saveza, uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Dođite u Zalužane i uživo ispratite završnicu Stage Master Challenge BL! SAKS RS – 18 godina u punom gasu!