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Utakmice Niksa preskupe i za gradonačelnika Njujorka

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20.09.2026 11:42

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Зохран Мамдани
Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani neće prisustvovati utakmici kojom će Njujork Niksi 20. oktobra podići šampionski baner, iako je veliki navijač tog kluba.

Mamdani je kao razlog naveo visoke cijene ulaznica za ceremoniju otvaranja sezone.

Njujork Niksi, aktuelni NBA šampioni, novu sezonu otvoriće 20. oktobra utakmicom protiv Filadelfija Seventisiksersa, a prije početka susreta biće podignuta zastava namijenjena šampionskoj tituli.

Mamdani je u razgovoru za "NBC Njujork" upitan da li će prisustvovati ceremoniji, a njegov odgovor bio je jasan.

"Brate, nemam spremnih 2.000 dolara za tu kartu", rekao je gradonačelnik.

Na pitanje novinara da li bi razmotrio najjeftinija mjesta na vrhu tribina, Mamdani je uz osmjeh odgovorio: "E, o tome pričam."

Gradonačelnik je ranije već kritikovao cijene karata za utakmice Niksa. Tokom plej-ofa prošle sezone govorio je o tome da sportski događaji ne bi trebalo da postanu luksuz dostupan samo najimućnijima.

Njegov odnos sa vlasnikom Niksa Džejmsom Dolanom prethodno je bio predmet javnih rasprava. Mamdani i Dolan razmjenjivali su kritike zbog različitih stavova o organizaciji događaja i odnosu prema navijačima, ali su kasnije smirili nesuglasice.

Cijene ulaznica bile su posebno visoke tokom prošlogodišnjeg NBA finala. U jednom trenutku se navodilo da su dvije karte pored terena za potencijalnu šestu utakmicu koštale više od milion dolara.

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Tagovi :

Njujork Niks

Zohran Mamdani

ulaznice

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