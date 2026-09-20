Željko Obradović: "Crno-bijeli imaju kvalitet za Evroligu, možda..."

Prvi pehar po povratku u Atinu, doduše onaj "prijateljskog" karaktera, osvojio je Željko Obradović u subotu, pošto je njegov Panatinaikos u "OAKA Areni" bio bolji od PAOK-a 87:81.

Poslije utakmice, javnosti se obratio i bivši trener Partizana, koji je na turniru zauzeo treće mjesto, poslije ubjedljive predstave protiv Burga u subotu. Obradović je ishvalio crno-bijele, ali one iz Soluna.

"Bila je to dobra bitka. Vidio sam mnogo igrača koji su se borili za svaku loptu, isto i iz protivničkog tima. Bila je to dobra utakmica. Možda je bila prijateljska, ali nam je dala priliku da vidimo neke stvari. PAOK već ima kvalitet ekipe Evrolige. Možda ove godine nisu u takmičenju, ali sam siguran da će biti sljedeće godine. Za nas je to bila veoma dobra utakmica, neposredno prije početka sezone, piše Telegraf.

Požalio se na povrede i rekao da neke stvari moraju da se poprave.

"Trening je jedno, ali igranje utakmica je sasvim drugo. Moramo da popravimo mnogo stvari. Nažalost, imamo mnogo igrača van terena, ali igrači su se borili i to je najvažnije. Moramo da nastavimo da se borimo, šta god da se desi.

Ističe da tim nije još spreman.

"Nismo spremni. Imali smo sedam treninga sa deset igrača. To su različiti treninzi, nema promjena. Imaćemo još tri treninga pre početka sezone. Utakmice su drugačije. Želimo više energije i koncentracije", rekao je Željko Obradović.