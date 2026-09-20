Logo

U Ambasadi Rusije u BiH otvoreno biračko mjesto, Kalabuhov među prvima glasao

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 10:14

Komentari:

0
У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.
Foto: Srna

U Ambasadi Rusije u BiH jutros je otvoreno biračko mjesto za glasanje na izborima za članove Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije.

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov bio je među prvima koji su glasali.

Biračko mjesto u zgradi Ambasade Rusije u Sarajevu /Urijan Dedina 93/ biće otvoreno do 20.00 časova.

Pravo glasa imaju ruski državljani koji su do dana izbora navršili 18 godina i imaju pravo glasa.

Izbori za deveti saziv Donjeg doma ruskog parlamenta, zajedno sa regionalnim izborima, održavaju se u Rusiji od 18. do 20. septembra, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

BiH

Ambasada Rusije u BiH

glasanje

izbori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Европска унија БиХ учлањење преговори

BiH

BiH daleko od pregovora sa Evropskom unijom

18 h

0
Хаг хашки трибунал резидуални механизам

BiH

Treba li BiH da preispita odluku o izlasku iz MKS-a i Rimskog statuta?

18 h

1
Хрватска инспекција утврдила је да је КЈКП ГРАС Сарајево прекршио Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Хрватске

BiH

Prevozili putnike preko granice bez licence: Inspekcija kaznila KJKP GRAS

19 h

0
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

BiH

Košarac poručio Trivićevoj: Bolje je ćutati i biti smatran neznalicom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju

20 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Osveštan Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku

13

30

Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

13

20

Napadnut Peter Mađar, objavljen snimak

13

14

Rekordna cijena dizela u Francuskoj: Na pojedinim pumpama litar košta 2,9 evra!

13

11

Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima