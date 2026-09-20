U Ambasadi Rusije u BiH otvoreno biračko mjesto, Kalabuhov među prvima glasao

U Ambasadi Rusije u BiH jutros je otvoreno biračko mjesto za glasanje na izborima za članove Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije.

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov bio je među prvima koji su glasali.

Biračko mjesto u zgradi Ambasade Rusije u Sarajevu /Urijan Dedina 93/ biće otvoreno do 20.00 časova.

Pravo glasa imaju ruski državljani koji su do dana izbora navršili 18 godina i imaju pravo glasa.

Izbori za deveti saziv Donjeg doma ruskog parlamenta, zajedno sa regionalnim izborima, održavaju se u Rusiji od 18. do 20. septembra, prenosi Srna.