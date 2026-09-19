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BiH daleko od pregovora sa Evropskom unijom

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19.09.2026 19:13

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Европска унија БиХ учлањење преговори
Foto: ATV

Zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora prije dvije i po godine i zastoj. Evropski put BiH u sjeni političkih nesuglasica i prepucavanja. Iz Republike Srpske poruka jasna - nećemo trčati u Evropu, pogotovo dok traju uslovljavanje sa njihove strane i dok god je tamo ekspanzija islama.

„To jaukanje u Sarajevu oko EU, to je njihova pogrešna politika, to se mora redefinisati. Mi nećemo sarađivati sa Sorekom, nećemo sarađivati sa onima koji ne prihvataju Republiku Srpsku. Marta Kos nema šta da radi kod nas. Ona, koliko vidim, nema ni podršku svoje zemlje. Nećemo sa vama, razgovaraćemo sa Amerikom, Rusijom, Kinom, Izraelom, a sa trulom EU, koja kroz visoke plate nama hoće nešto da nametnu, ma neka to nose tamo u Evropu, bolan“, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Glavni pregovarač nije imenovan. Trebalo je da to bude neko iz Republike Srpske, s obzirom na to da je na čelu Ministarstva inostranih poslova Bošnjak, a predsjedavajuća Savjeta ministara je Hrvatica. Političke volje za dogovor nije bilo, ali nova vlast, vrlo je moguće, diktiraće i nova pravila. Umjesto dogovora sve su udaljeniji i stavovi političara oko usvajanja Zakona o Sudu i VSTS-u BiH, ali i o svim drugim reformskim procesima. Svi pokušaji, a bilo ih je mnogo sa sve tri strane, pali su u vodu.

„Iskreno se nadam da ćemo mi dostići Evropu po onome što nas najviše zanima, a to je vladavina prava, po penzijama, po platama. I, to je najviše do nas, da ta neka pravila procedure usvoji naše i Republike Srpske i BiH“, rekao je poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH, Branislav Borenović.

Sve će biti bolje nakon izbora i formiranja nove vlasti, optimističan je Šemsudin Mehmedović.

„Odmah započeti definisanje odnosa, jer je očigledna uzurpacija institucija, te ih je potrebno hitno osloboditi i vratiti njihovoj svrsi. To očekujemo od novih političkih saveza, koji će se neminovno desiti. A, sva sporna pitanja je jednostavno riješiti“, rekao je poslanik Mješovitog kluba u PD PS BiH, Šemsudin Mehmedović.

U Srpskoj drugačiji pogledi. Za zastoj Evropskog puta BiH krive Sarajevo.

„Do zatišja je došlo dijelom zbog EU, ali najviše zbog toga što su naše kolege u Sarajevu htjeli da komanduju cijelim tim procesom, da isključe ono što je po nadležnostima Republika Srpska, da nametnu svoju volju i kažu da su oni jedino nadležni za ono što je evropski put“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

Poštovanje ustavnih nadležnosti entiteta osnovni je uslov za nastavak pregovora sa Evropskom unijom. Prenos nadležnosti sa Republike Srpske na bh nivo nešto je čemu nerijetko svjedočimo, a jasno je da je to za Srpsku neprihvatljivo.

„Proces stoji, jer se potencira prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske na nivo zajedničkih institucija i time gubi nadležnost same Republike Srpske. Proces u 2026. neće biti nastavljen, mislim da su male šanse i u 2027. godini“, rekao je stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

Šanse male, ali ni volja, očigledno, nije na zavidnom nivou. Čak je i politička propaganda o evropskom putu BiH naprasno utihnula.

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Bosna i Hercegovina

Evropska unija

Luiđi Soreka

Republika Srpska

evropski put

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