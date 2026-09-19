Cvijanović: Ono što Vukanović radi nije politika već patološko blaćenje ljudi bez povoda, osnova i dokaza

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da se u predizbornim kampanjama i političkim obračunima često čuju i laži i uvrede, ali nekim od njih se prevrši mjera.

Cvijanović, koja je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, istakla je da se u protekle dvije sedmice kampanje trudila da govori o onom šta je urađeno i šta se planira uraditi.

"Nije mi palo na pamet da izmišljam laži o političkim protivnicima, jer konačno ono što smo do sad radili najbolje nas preporučuje za ono što namjeravamo raditi u budućnosti, a za šta tražimo podršku birača", naglasila je Cvijanović.

Na pitanje Srne da prokomentariše lažne tvrdnje Nebojše Vukanovića koje je iznio na račun njenog obezbjeđenja, Cvijanović je odgovorila da kritika nije problem, ali da uporno od protivnika i raznih patoloških likova trpi i uvrede i odvratne laži kako na račun njene porodice, tako i njenih saradnika.

"Vidim da Nebojša Vukanović u tome prednjači, pa je nakon što je godinama pričao o ustaškim korijenima i drugim nebulozama, sada krenuo da ispreda laži i o pripadnicima mog obezbjeđenja i drugim saradnicima. Prvo su to bile izmišljotine kako su mu oni zapalili kuću, iako je ranije i razne druge optuživao, a sad laže i kako u službenim autima prevoze i švercuju drogu.

Neka ga je stid i sram za svaku izgovorenu laž. To što on radi nije politika već patološko blaćenje ljudi, bez bilo kakvog povoda, osnova ili dokaza. Ljudi, koje pošteno rade svoj posao, koji imaju svoje porodice, roditelje, djecu, braću i sestre koji su prinuđeni da čitaju ovakve gadosti", naglasila je Cvijanović i dodala da sa gnušanjem odbacuje ove Vukanovićeve nebuloze.

"Za njega, koji je rekorder u plaćenim kaznama za izmišljotine i bolesno klevetanje najbolji lijek je da ih i dalje nastavi plaćati - nakon presude", poručila je Cvijanović.