Logo

Cvijanović: Ono što Vukanović radi nije politika već patološko blaćenje ljudi bez povoda, osnova i dokaza

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 16:45

Komentari:

2
Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da se u predizbornim kampanjama i političkim obračunima često čuju i laži i uvrede, ali nekim od njih se prevrši mjera.

Cvijanović, koja je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, istakla je da se u protekle dvije sedmice kampanje trudila da govori o onom šta je urađeno i šta se planira uraditi.

"Nije mi palo na pamet da izmišljam laži o političkim protivnicima, jer konačno ono što smo do sad radili najbolje nas preporučuje za ono što namjeravamo raditi u budućnosti, a za šta tražimo podršku birača", naglasila je Cvijanović.

Na pitanje Srne da prokomentariše lažne tvrdnje Nebojše Vukanovića koje je iznio na račun njenog obezbjeđenja, Cvijanović je odgovorila da kritika nije problem, ali da uporno od protivnika i raznih patoloških likova trpi i uvrede i odvratne laži kako na račun njene porodice, tako i njenih saradnika.

"Vidim da Nebojša Vukanović u tome prednjači, pa je nakon što je godinama pričao o ustaškim korijenima i drugim nebulozama, sada krenuo da ispreda laži i o pripadnicima mog obezbjeđenja i drugim saradnicima. Prvo su to bile izmišljotine kako su mu oni zapalili kuću, iako je ranije i razne druge optuživao, a sad laže i kako u službenim autima prevoze i švercuju drogu.

Neka ga je stid i sram za svaku izgovorenu laž. To što on radi nije politika već patološko blaćenje ljudi, bez bilo kakvog povoda, osnova ili dokaza. Ljudi, koje pošteno rade svoj posao, koji imaju svoje porodice, roditelje, djecu, braću i sestre koji su prinuđeni da čitaju ovakve gadosti", naglasila je Cvijanović i dodala da sa gnušanjem odbacuje ove Vukanovićeve nebuloze.

"Za njega, koji je rekorder u plaćenim kaznama za izmišljotine i bolesno klevetanje najbolji lijek je da ih i dalje nastavi plaćati - nakon presude", poručila je Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Nebojša Vukanović

Politika

SNSD

Komentari (2)

Više iz rubrike

Скенери

BiH

Znanci postali "nezavisni": S kim je CIK dogovorio strogu povjerljivost izbornih tehnologija

2 h

0
Гледаоци остали без програма: БХРТ обуставио више емисија!

BiH

Gledaoci ostali bez programa: BHRT obustavio više emisija!

9 h

3
Бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић,човјек који је јавно оптужио Српску православну цркву за фашизам, кампању „Упознајте српско страдање“ назива пропагандом. Церић је кампању Меморијалног центра Републике назвао и „ратом против истине“ и тако довео у питање вјеродостојност приказаних српских жртава, наводи се у пријави.

BiH

Prijava protiv Mustafe Cerića Tužilaštvu BiH zbog negiranja srpskih žrtava

23 h

0
Министар иностраних послова у СМ БиХ Елмедин Конаковић

BiH

Konaković bi da dijeli šamare Srbima: „On je politička prošlost“

23 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Bestseleri: Posljednja turneja

18

30

Poznata imena uhapšenih u Banjaluci, pali zbog droge

18

21

Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

18

12

Zatvoren aerodrom u Luksemburgu zbog dronova, premijer: Ovo je nešto novo

18

04

Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima