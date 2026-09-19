U Budimpešti brutalno napadnut prolaznik, sve snimljeno

Autor:ATV redakcija
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Mladić je sinoć u centru Budimpešte brutalno napao prolaznika. Napad je snimljen, a na snimku se ne vidi nikakav povod.
Prolaznik je prelazio pješački prelaz kada je mladić potrčao prema njemu, uhvatio ga za vrat i srušio na cestu. Potom ga je, dok je muškarac pokušavao da ustane, tri puta udario nogom u glavu.
Napad je prekinuo biciklista koji je prema napadaču usmjerio predmet nalik pištolju. Nije objavljeno ko je taj muškarac, niti da li je predmet koji drži pravo vatreno oružje, prenosi Indeks
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