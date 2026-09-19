Zatvoren aerodrom u Luksemburgu zbog dronova, premijer: Ovo je nešto novo

Aerodrom u Luksemburgu privremeno je zatvoren u petak naveče nakon što su u njegovom vazdušnom prostoru uočeni neidentifikovani i nedopušteni dronovi, objavila je luksemburška vlada.

Zbog bezbjednosnog rizika vazdušni prostor iznad Findela odmah je zatvoren, a ukupno 19 letova preusmjereno je u druge aerodrome.

Operacije su ponovno pokrenute oko 1:20 ujutro, nakon dvije provjere tijekom kojih nije utvrđena neposredna opasnost za vazduhoplovstvo.

Premijer: Ovo je nešto novo za Luksemburg

Premijer Luc Friden rekao je da je zemlja posljednjih dana pratila pojavu dronova i da je riječ o situaciji s kakvom se Luksemburg dosad nije suočavao.

Govorio je o "potencijalno većim dronovima" u luksemburškom vazdušnom prostoru te rekao da je upravo zbog toga u petak naveče donesena odluka o privremenom zatvaranju aerodroma.

Vlada zasad nije objavila koliko je dronova uočeno, ko ih je upravljao niti odakle su došli.

"U ovoj fazi dostupne informacije ne omogućuju donošenje konačnih zaključaka", saopštila je vlada.