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"Kalašnjikov" sve traženiji u Africi

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19.09.2026 19:17

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"Калашњиков" све траженији у Африци

Kompanija "Kalašnjikov" beleži veliku potražnju za cjelokupnim asortimanom proizvoda streljačkog naoružanja na afričkom kontinentu, izjavio je specijalista kompanije Georgij Gubič.

Gubič je na međunarodnoj izložbi "Africa Aerospace and Defence 2026" u Južnoj Africi rekao za TASS da se interesovanje razlikuje po regionima i kalibrima i da su u Sjevernoj Africi najtraženiji kalibri 5,56, 5,45 i 7,62, u Centralnoj Africi 7,62, dok u Južnoj Africi trenutno postoji posebno interesovanje za automatske puške kalibra 5,56.

"Pošto je afrički kontinent toliko prostran, svi proizvodi 'Kalašnjikova' su veoma traženi; mijenjaju se samo proporcije ili zahtjevi za kalibar", rekao je Gubič.

On je dodao da među izlagačima na izložbi u Južnoj Africi postoji veliko interesovanje za proizvode kompanije, ističući da je štand sa automatskom puškom "kalašnjikov", kako je naveo, popularan na izložbama širom svijeta.

"Kalašnjikov" prvi put u Južnoj Africi predstavlja skraćene automatske puške AK-15K i AK-19K u okviru zajedničke izložbe Rosoboroneksporta, dijela kompanije Rosteh.

Na izložbi su predstavljeni i AK-203 i AK-204, snajperska puška "čukavin", automatski pištolj "kalašnjikov PPK-20" i pištolji "lebedev".

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Tagovi :

Afrika

kalašnjikov

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