Minić: Podrška čestitih ljudi daje nam snagu da idemo do pobjede za stabilnu Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Vukosavlje nas je dočekalo raširenih ruku, domaćinski, iskreno i sa željom da nastavimo raditi na ekonomskom razvoju, socijalnoj pravdi i sigurnom pozicioniranju na međunarodnoj sceni, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Podrška ovih čestitih ljudi daje nam snagu da idemo odlučno do pobjede za stabilnu i jaku Republiku Srpsku!", navodi na Iksu.
Vukosavlje nas je dočekalo raširenih ruku, domaćinski, iskreno i sa željom da nastavimo raditi na ekonomskom razvoju, socijalnoj pravdi i sigurnom pozicioniranju na međunarodnoj sceni. — Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026
Podrška ovih čestitih ljudi daje nam snagu da idemo odlučno do pobjede za stabilnu i jaku… pic.twitter.com/hROdNYj7YA
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