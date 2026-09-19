Minić: Podrška čestitih ljudi daje nam snagu da idemo do pobjede za stabilnu Srpsku

Foto: X/Savo Minić

Vukosavlje nas je dočekalo raširenih ruku, domaćinski, iskreno i sa željom da nastavimo raditi na ekonomskom razvoju, socijalnoj pravdi i sigurnom pozicioniranju na međunarodnoj sceni, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Podrška ovih čestitih ljudi daje nam snagu da idemo odlučno do pobjede za stabilnu i jaku Republiku Srpsku!", navodi na Iksu. Vukosavlje nas je dočekalo raširenih ruku, domaćinski, iskreno i sa željom da nastavimo raditi na ekonomskom razvoju, socijalnoj pravdi i sigurnom pozicioniranju na međunarodnoj sceni.

Podrška ovih čestitih ljudi daje nam snagu da idemo odlučno do pobjede za stabilnu i jaku… pic.twitter.com/hROdNYj7YA — Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026

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