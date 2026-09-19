Američki general pratio vježbu Vojske Srbije uz Drinu

Autor:ATV redakcija
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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije General Milan Mojsilović i komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Metju Vudraf obišli su pripadnike 72. brigade za specijalne operacije na obuci na jezeru Perućac.
Borbeni timovi 72. brigade za specijalne operacije realizuju obuku u letnjim uslovima, van mirnodopske lokacije, u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama.
Obuka se izvodi radi unapređenja osposobljenosti oficira, podoficira i profesionalnih vojnika za izvršavanje namenskih zadataka u specifičnim uslovima, uz upotrebu savremenog naoružanja i specijalne opreme, kao i formacijskih i priručnih sredstava.
Obuka jedinica 72. brigade za specijalne operacije u ljetnjim uslovima realizuje se svake godine, u ravničarskom i brdsko-planinskom okruženju, u uslovima što približnijim realnim. Njenim izvođenjem unapređuju se individualna osposobljenost i uvježbanost jedinica za izvršavanje namjenskih zadataka.
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