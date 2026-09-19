Logo

Američki general pratio vježbu Vojske Srbije uz Drinu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 18:55

Komentari:

0
Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину
Foto: Instagram/odbranaivojska

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije General Milan Mojsilović i komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Metju Vudraf obišli su pripadnike 72. brigade za specijalne operacije na obuci na jezeru Perućac.

Borbeni timovi 72. brigade za specijalne operacije realizuju obuku u letnjim uslovima, van mirnodopske lokacije, u brdsko-planinskom okruženju i na vodenim površinama.

Vježba 72. brigade za specijalne operacije

Obuka se izvodi radi unapređenja osposobljenosti oficira, podoficira i profesionalnih vojnika za izvršavanje namenskih zadataka u specifičnim uslovima, uz upotrebu savremenog naoružanja i specijalne opreme, kao i formacijskih i priručnih sredstava.

Obuka jedinica 72. brigade za specijalne operacije u ljetnjim uslovima realizuje se svake godine, u ravničarskom i brdsko-planinskom okruženju, u uslovima što približnijim realnim. Njenim izvođenjem unapređuju se individualna osposobljenost i uvježbanost jedinica za izvršavanje namjenskih zadataka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vojska Srbije

vježba

Drina

Komentari (0)

Pročitajte više

Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

Hronika

Poznata imena uhapšenih u Banjaluci, pali zbog droge

4 h

0
Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

Scena

Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

4 h

1
Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Svijet

Zatvoren aerodrom u Luksemburgu zbog dronova, premijer: Ovo je nešto novo

4 h

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

5 h

0

Više iz rubrike

пси пас луталице кућни љубимац животиња

Srbija

Čopor pasa lutalica napao ženu ispred škole i izujedao je po nogama!

6 h

0
Нова трагедија: У тешком удесу погинуо мотоциклиста (43)

Srbija

Nova tragedija: U teškom udesu poginuo motociklista (43)

10 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Srbija

Jezive scene u stanu: Mladić (21) zvjerski ubio majku, pa sve priznao policiji!

14 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Oglasio se MUP o informaciji da je dijete donijelo pištolj u školu i da je imao spisak za odstrel

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Udar na FIFA-u i Infantina: Evropljani i Amerikanci traže dvije milijarde dolara

21

56

Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

21

54

Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

21

38

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

21

26

Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima