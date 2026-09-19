Logo

Jezive scene u stanu: Mladić (21) zvjerski ubio majku, pa sve priznao policiji!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 08:24

Komentari:

0
Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

U novosadskom naselju Telep rano jutros dogodilo se ubistvo, a prema prvim informacijama sin je ubio majku.

Kako saznaje Telegraf, dvadesetjednogodišnji A. B. oduzeo je život svojoj majci Lj. B. (49) u porodičnom stanu u Ulici Alekse Šantića broj 66.

Krvavom piru u gluvo doba noći prethodila je žestoka svađa.

Oko 3 časa iza ponoći, iz stana ove porodice odjekivali su vika i galama koji su probudili i uznemirili stanare zgrade. Zabrinute komšije odmah su pozvale policiju, ne sluteći da se u susjedstvu odigrava najcrnji scenario.

Patrola policije u rekordnom roku stigla je na navedenu adresu.

Prema nezvaničnim informacijama, kada su pripadnici MUP-a pokucali na vrata i pozvali mladića da otvori, A. B. je hladnokrvno otvorio stan i pred policajcima izgovorio riječi od kojih se ledi krv u žilama – odmah je priznao da je usmrtio majku. On je na licu mjesta stavljen pod kontrolu i lišen slobode.

Na teren je po hitnom postupku izašla i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari nisu mogli ništa da učine. Dežurni ljekar je samo mogao da konstatuje smrt nesrećne žene.

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo satima su obavljali uviđaj na licu mjesta kako bi se rasvijetlile sve okolnosti, tačan uzrok smrti, kao i motiv koji je mladića naveo na ovaj nezapamćeni zločin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Novi Sad

tragedija

tragedija u Novom Sadu

Sin ubio majku u Novom Sadu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Oglasio se MUP o informaciji da je dijete donijelo pištolj u školu i da je imao spisak za odstrel

17 h

0
Мушкарац држи пиштољ

Srbija

Pucao u vlasnika restorana, pa pokušao da pobjegne: Podignuta optužnica

1 d

0
Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост

Srbija

Branili drugarice pa izbodeni: Otkriveni detalji haosa u lokalu, napao ih pijani gost

1 d

0
Полиција Србија

Srbija

Dječak pretrčavao ulicu, pa ga udario automobil: Zadobio teške povrede

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

34

Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

13

30

Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

13

21

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

13

12

Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

13

10

Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima