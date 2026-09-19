Jezive scene u stanu: Mladić (21) zvjerski ubio majku, pa sve priznao policiji!

U novosadskom naselju Telep rano jutros dogodilo se ubistvo, a prema prvim informacijama sin je ubio majku.

Kako saznaje Telegraf, dvadesetjednogodišnji A. B. oduzeo je život svojoj majci Lj. B. (49) u porodičnom stanu u Ulici Alekse Šantića broj 66.

Krvavom piru u gluvo doba noći prethodila je žestoka svađa.

Oko 3 časa iza ponoći, iz stana ove porodice odjekivali su vika i galama koji su probudili i uznemirili stanare zgrade. Zabrinute komšije odmah su pozvale policiju, ne sluteći da se u susjedstvu odigrava najcrnji scenario.

Patrola policije u rekordnom roku stigla je na navedenu adresu.

Prema nezvaničnim informacijama, kada su pripadnici MUP-a pokucali na vrata i pozvali mladića da otvori, A. B. je hladnokrvno otvorio stan i pred policajcima izgovorio riječi od kojih se ledi krv u žilama – odmah je priznao da je usmrtio majku. On je na licu mjesta stavljen pod kontrolu i lišen slobode.

Na teren je po hitnom postupku izašla i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari nisu mogli ništa da učine. Dežurni ljekar je samo mogao da konstatuje smrt nesrećne žene.

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo satima su obavljali uviđaj na licu mjesta kako bi se rasvijetlile sve okolnosti, tačan uzrok smrti, kao i motiv koji je mladića naveo na ovaj nezapamćeni zločin.