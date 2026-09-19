Čopor pasa lutalica napao ženu ispred škole i izujedao je po nogama!

Žena srednjih godina iz Prokuplja zadobila je više ujeda u predjelu lijeve butine od pasa lutalica koji su je napali. Kako je potvrdila, da nije bilo prolaznika, pitanje je kako bi prošla.

Sve se dogodilo u četvrtak, 17. septembra, u predvečernjim satima, kada je prolazila trotoarom uz dvorište Osnovne škole „9. oktobar“.

"Nosila sam torbu. Volim životinje i nikada se nisam plašila pasa, zaista. Sada su mi prišla dva, pa im se pridružilo još nekoliko koji su dotrčali iz dvorišta škole. Jedan me je ujeo, ali zaista iz čista mira za nogu, a onda sam i ja počela da se branim i svi su nasrnuli na mene. Istrčali su iz onih kafića ljudi, a jedan mladić koji je bio sa djevojkom pokušao je da mi pomogne, pa su i njega napali", priča ona još uvijek pod jakim utiskom onoga što se dogodilo.

Dodaje da su nakon određenog vremena građani uspjeli da rastjeraju pse, a ona je završila u Hitnoj službi Doma zdravlja Prokuplje, te nakon toga u Opštoj bolnici Prokuplje.

"Moglo je da bude i neko dijete i ne smijem da pomislim šta bi se desilo", dodaje žena, koja je na kućnom liječenju.

Problem napuštenih pasa jedan je od gorućih problema u gradu, a apeli građana da se nešto uradi po tom pitanju za sada se ne rješavaju, jer tek treba da se napravi prihvatilište za ove pse. U toku je javna nabavka za izbor izvođača radova, prenosi Kurir