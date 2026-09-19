Nova tragedija: U teškom udesu poginuo motociklista (43)

Autor:ATV redakcija
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Motociklista M.M. (43) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16.30 sati u mjestu Moravac kod Aleksinca.
Kako nezvanično saznaje Blic, a kako se sumnja, do saobraćajne nesreće je došlo tako što je upravljajući motorciklom marke “Honda” pri prelasku pružnog prelaza izgubio kontrolu nad motociklom.
– On je motociklom udario u parkirano putničko vozilo pri čemu je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta – kaže izvor “Blica”.
Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a tužilaštvo je naložilo obdukciju.
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