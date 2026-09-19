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Nova tragedija: U teškom udesu poginuo motociklista (43)

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19.09.2026 12:39

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Нова трагедија: У тешком удесу погинуо мотоциклиста (43)
Foto: Envato/travelarium

Motociklista M.M. (43) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16.30 sati u mjestu Moravac kod Aleksinca.

Kako nezvanično saznaje Blic, a kako se sumnja, do saobraćajne nesreće je došlo tako što je upravljajući motorciklom marke “Honda” pri prelasku pružnog prelaza izgubio kontrolu nad motociklom.

– On je motociklom udario u parkirano putničko vozilo pri čemu je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta – kaže izvor “Blica”.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a tužilaštvo je naložilo obdukciju.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

tragedija

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