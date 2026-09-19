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Ćana "helikopterom" stigla na vašar

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19.09.2026 13:21

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Ćana pjevačica Stanojka Mitrović Ćana
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Stanojka Mitrović Ćana stigla je na Šabački vašar, a ovoga puta odlučila je da svoje pojavljivanje podigne na potpuno novi nivo.

Poznata po neobičnim ulascima na nastupe, kada je pred publiku dolazila traktorom ili kamionom, Ćana je sada „sletjela“ helikopterom.

Naravno, riječ je o simulaciji vještačke inteligencije koja je prikazana publici putem video-bima, ali je efekat bio i te kako upečatljiv, prenosi Telegraf.

@republika.zabava #cana #ćana #sabac #sabackivasar #helikopter ♬ original sound - Republika Zabava

Masa je sa oduševljenjem pratila njen „dolazak“ i već tada je bilo jasno da Ćana sprema još jedno veče za pamćenje.

Nakon spektakularnog uvoda, pjevačica se pojavila među ljudima u publici i odmah započela druženje sa njima. Zapjevala je svoj veliki hit „Zdravo svima“, a publika je uglas pjevala sa njom.

Upravo zbog jednostavnog i prisnog stila, ali i toga što se na nastupima potpuno prepusti publici, Ćana godinama važi za pjevačicu koju narod posebno voli.

Ovoga puta pokazala je da, kada su ulasci na nastup u pitanju, granica očigledno više nema – od traktora i kamiona, stigla je i do helikoptera, makar virtuelno.

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Stanojka Mitrović Ćana

Helikopter

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