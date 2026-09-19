Ijan Mekelen se vraća kao Gandalf: Objavljen prvi snimak iz novog "Gospodara prstenova"

Autor:ATV redakcija
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Objavljen prvi video Ijana Mekelena u ulozi Gandalfa za novi film „Gospodar prstenova: Lov na Goluma“.
Snimak je na platformi Iks objavio profil "Tolkien Universe" i on nudi prvi uvid u glumčev povratak u poznatu ulogu. Video ujedno potvrđuje da je snimanje filma u toku, piše Skrin Rant.
🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS— Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026
Kratak isječak prikazuje Mekelena u punom kostimu Gandalfa, sa prepoznatljivom dugom sijedom bradom i kosom. Čini se da je snimak nastao neposredno nakon što su mu završili šminku i frizuru.
Zvanično je potvrđeno da će Mekelen ponoviti svoju ulogu. Prvi put ju je odigrao 2001. godine u filmu Pitera Džeksona „Gospodar prstenova: Družina prstena“. Nakon toga glumio je u nastavcima „Dvije kule“ i „Povratak kralja“, kao i u Džeksonovoj trilogiji „Hobit“. „Lov na Goluma“ označiće Gandalfovo prvo pojavljivanje na filmu nakon više od decenije.
Film režira Endi Serkis, koji će ponovo glumiti Goluma, poznatog i kao Smigol. Produkcija je zvanično počela ranije ove godine, a Vorner bros prethodno je objavio video sa snimanja na Novom Zelandu. Taj video prikazuje Serkisa u odijelu za snimanje pokreta.
Mekelen i Serkis nisu jedini koji se vraćaju u Međuzemlje. Ilijadža Vud ponovo će igrati Froda Beginsa, a Li Pejs još jednom će tumačiti Tranduila. Glumačkoj postavi pridružuje se i nekoliko novih imena. Džejmi Dornan glumiće Strajdera, mlađu verziju Aragorna, Leo Vudl pojaviće se kao Halvard, dok će Kejt Vinslet glumiti Marigold.
Film „Gospodar prstenova: Lov na Goluma“ u bioskope stiže 17. decembra 2027. godine.
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