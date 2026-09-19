Logo

Ijan Mekelen se vraća kao Gandalf: Objavljen prvi snimak iz novog "Gospodara prstenova"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 08:57

Komentari:

0
Ијан Мекелен се враћа као Гандалф: Објављен први снимак из новог "Господара прстенова"
Foto: Youtube / TheLotrTV

Objavljen prvi video Ijana Mekelena u ulozi Gandalfa za novi film „Gospodar prstenova: Lov na Goluma“.

Snimak je na platformi Iks objavio profil "Tolkien Universe" i on nudi prvi uvid u glumčev povratak u poznatu ulogu. Video ujedno potvrđuje da je snimanje filma u toku, piše Skrin Rant.

Prvi pogled iza kulisa

Kratak isječak prikazuje Mekelena u punom kostimu Gandalfa, sa prepoznatljivom dugom sijedom bradom i kosom. Čini se da je snimak nastao neposredno nakon što su mu završili šminku i frizuru.

Gandalfov povratak

Zvanično je potvrđeno da će Mekelen ponoviti svoju ulogu. Prvi put ju je odigrao 2001. godine u filmu Pitera Džeksona „Gospodar prstenova: Družina prstena“. Nakon toga glumio je u nastavcima „Dvije kule“ i „Povratak kralja“, kao i u Džeksonovoj trilogiji „Hobit“. „Lov na Goluma“ označiće Gandalfovo prvo pojavljivanje na filmu nakon više od decenije.

Serkis kao reditelj i glumac

Film režira Endi Serkis, koji će ponovo glumiti Goluma, poznatog i kao Smigol. Produkcija je zvanično počela ranije ove godine, a Vorner bros prethodno je objavio video sa snimanja na Novom Zelandu. Taj video prikazuje Serkisa u odijelu za snimanje pokreta.

Glumačka postava

Mekelen i Serkis nisu jedini koji se vraćaju u Međuzemlje. Ilijadža Vud ponovo će igrati Froda Beginsa, a Li Pejs još jednom će tumačiti Tranduila. Glumačkoj postavi pridružuje se i nekoliko novih imena. Džejmi Dornan glumiće Strajdera, mlađu verziju Aragorna, Leo Vudl pojaviće se kao Halvard, dok će Kejt Vinslet glumiti Marigold.

Film „Gospodar prstenova: Lov na Goluma“ u bioskope stiže 17. decembra 2027. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gospodar prstenova

Golum

Lov na Goluma

Film

Ijan Makelen

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милица Тодоровић

Scena

Teška ispovijest Milice Todorović: „Razmišljala sam da napustim estradu“

14 h

1
Спортиста тужио бившу јер је јавно говорила да је обдарен: Тврдила да не могу да имају односе због тога

Scena

Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

16 h

0
Јелисавета Орашанин

Scena

Jelisaveta i Pavle se ne odvajaju jedno od drugog: Nakon pomirenja ljubav još jača

1 d

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Milan Stanković tokom karijere odlučio da napusti Grand, a evo ko mu je platio dug od 50.000 evra

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

34

Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

13

30

Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

13

21

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

13

12

Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

13

10

Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima