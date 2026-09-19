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Stiže velika promjena vremena u BiH

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19.09.2026 09:50

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Стиже велика промјена времена у БиХ
Foto: Printscreen, Envato/wirestock

Pred nama je nestabilan dan propraćen padavinama i promjenom vremenskih prilika u većem dijelu BiH. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Već u prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatiće Hercegovinu te sjeverne i sjeverozapadne krajeve BiH, dok se poslijepodne padavine očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima.

Vjetar će na jugu biti slab, jugozapadnog smjera, dok će u ostalim dijelovima duvati sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kreću se od 12 do 18 stepeni (na jugu do 20), dok će najviša dnevna iznositi od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu se prognozira oblačno vrijeme s povremenom kišom tokom dana, uz jutarnjih 15 i dnevni maksimum oko 26 stepeni.

Promjena vremena nepovoljno će uticati na biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate mogli bi u poslijepodnevnim satima osjetiti pojačane tegobe u vidu glavobolje, nervoze i malaksalosti, pa se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora.

Sutra će u sjevernom dijeli BiH biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni (na jugu do 20), a dnevna između 24 i 31 stepen.

U ponedjeljak će se zadržati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana je u centralnim i sjevernim područjima moguća povremena slaba kiša. Jutarnje temperature iznosiće od 9 do 16 stepeni (na jugu do 20), dok se dnevne očekuju u rasponu od 20 do 26 stepeni, a na jugu do 28 stepeni.

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oblačno vrijeme

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