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Legendarni Bufon sa 48 godina upisao srednju školu

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19.09.2026 10:43

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Ђанлуиђи Буфон на терену прије меча БиХ Италија у Зеници
Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

Đanluiđi Bufon je obilježio jednu fudbalsku epohu. Jedan je od najboljih golmana u istoriji ove igre, a sada se sa 48 godina odlučio na nesvakidašnji potez – upisao je srednju školu.

– Ranije sam kupio diplomu i nisam ponosan na to. Sada pokazujem ko sam na terenu – izjavio je Bufon.

Bufon je osvojio titulu svjetskog prvaka, Kup UEFA, 10 titula prvaka Italije, šest puta je osvajao trofej Kupa Italije.

Sada se legendarni golman Juventusa, Parme i italijanske reprezentacije odlučio da upiše srednju školu i nastavi sa svojim obrazovanjem.

Italijan je upisao privatnu srednju školu „Markoni“, kako bi ispunio svoje želje koje datiraju još iz rane mladosti.

– Želim to zbog sebe, zbog svojih roditelja, ali i da budem primjer svojoj djeci. Cilj mi je da srušim stereotip koji mnogi još uvijek koriste – onaj da su fudbaleri neobrazovani – poručio je Bufon.

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Tagovi :

Đanluiđi Bufon

Srednja škola

Fudbal

Juventus

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