Legendarni Bufon sa 48 godina upisao srednju školu

Autor:ATV redakcija
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Đanluiđi Bufon je obilježio jednu fudbalsku epohu. Jedan je od najboljih golmana u istoriji ove igre, a sada se sa 48 godina odlučio na nesvakidašnji potez – upisao je srednju školu.
– Ranije sam kupio diplomu i nisam ponosan na to. Sada pokazujem ko sam na terenu – izjavio je Bufon.
Bufon je osvojio titulu svjetskog prvaka, Kup UEFA, 10 titula prvaka Italije, šest puta je osvajao trofej Kupa Italije.
Sada se legendarni golman Juventusa, Parme i italijanske reprezentacije odlučio da upiše srednju školu i nastavi sa svojim obrazovanjem.
Italijan je upisao privatnu srednju školu „Markoni“, kako bi ispunio svoje želje koje datiraju još iz rane mladosti.
– Želim to zbog sebe, zbog svojih roditelja, ali i da budem primjer svojoj djeci. Cilj mi je da srušim stereotip koji mnogi još uvijek koriste – onaj da su fudbaleri neobrazovani – poručio je Bufon.
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