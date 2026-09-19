Odlazak legende: Preminuo jedan od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena

Macola je tokom sedamnaestogodišnje karijere nosio samo dres Intera, za crno-plave je odigrao 565 utakmica, na kojima je postigao 158 golova, a sa klubom je osvojio četiri titule prvaka Italije i dva trofeja Kupa evropskih šampiona.

Bio je član i reprezentacije koja je 1968. godine osvojila Evropsko prvenstvo, a dvije godine kasnije i Svjetsko prvenstvo. Inter se emotivnim riječima oprostio od jednog od najvećih igrača u istoriji kluba.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026

– Sandro Macola bio je jedan od najvećih fudbalera u istoriji. Ne samo u istoriji Intera. On je bio istorija Intera: kao dječak je došao u klub i nikada ga nije napustio – naveli su iz milanskog velikana.

Tragedija koja je obilježila njegovo djetinjstvo

Sandro Macola imao je samo šest godina kada je njegov otac Valentino Macola, kapiten Torina i reprezentativac Italije, poginuo u avionskoj nesreći na Supergi, 1949. godine. U tragediji je stradao čitav tim Torina.

Uprkos porodičnoj tragediji, Sandro je izrastao u jednog od najznačajnijih italijanskih fudbalera svih vremena.

Za prvi tim Intera debitovao je sa samo 18 godina, protiv Juventusa. Dres Intera nosio je sve do 1977. godine, kada je završio igračku karijeru. Nakon toga je radio kao sportski direktor, kako u Interu, tako i u Torinu.

U Interu su posebno istakli Macolinu ličnost i način na koji je gledao na svoju karijeru i život.

– Zvijezda sa brkovima sijala je na terenu, a sija i danas. Kako je često govorio, imao je jednu posljednju želju: da ga pamte kao dobrog čovjeka, kao nekoga ko nastavlja da se bori čak i kada je pobjeda nemoguća, baš kao u onoj utakmici 9:1 – poručili su iz Intera.nu ličnost i način na koji je gledao na svoju karijeru i život.

– Zvijezda sa brkovima sijala je na terenu, a sija i danas. Kako je često govorio, imao je jednu posljednju želju: da ga pamte kao dobrog čovjeka, kao nekoga ko nastavlja da se bori čak i kada je pobjeda nemoguća, baš kao u onoj utakmici 9:1 – poručili su iz Intera.