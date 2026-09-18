"Haos" i na tržištu: Kilijan Mbape promijenio tim!

Iako je opremu sa znakom kompanije „Najk“ nosio još od 2006. godine, sjajni napadač je odlučio da okrene novi list i podrži proizvođača koji bilježi ogromnu ekspanziju u svijetu sporta.

Zanimljivo je da će „On“ svoju prvu liniju fudbalskih kopački plasirati na tržište tek 2027. godine, čime zvanično ulaze u svijet fudbalske opreme.

Kao dodatno pojačanje za ovaj strateški prodor, uprava kompanije je na poziciju direktora fudbalskog sektora imenovala još jednog čuvenog francuskog asa — Tjerija Anrija.

Koliko je ovaj marketinški potez odjeknuo u poslovnom svijetu, najbolje pokazuje reakcija Volstrita. Odmah po objavljivanju vijesti, vrijednost dionica švajcarskog brenda na američkoj berzi zabilježila je skok od oko pet procenata u trgovanju prije zvaničnog otvaranja.