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"Haos" i na tržištu: Kilijan Mbape promijenio tim!

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18.09.2026 19:18

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Nakon dvadeset godina vjernosti američkom brendu „Najk“, kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape mijenja sponzora i postaje glavno zaštitno lice švajcarske kompanije „On“.

Iako je opremu sa znakom kompanije „Najk“ nosio još od 2006. godine, sjajni napadač je odlučio da okrene novi list i podrži proizvođača koji bilježi ogromnu ekspanziju u svijetu sporta.

Zanimljivo je da će „On“ svoju prvu liniju fudbalskih kopački plasirati na tržište tek 2027. godine, čime zvanično ulaze u svijet fudbalske opreme.

Kao dodatno pojačanje za ovaj strateški prodor, uprava kompanije je na poziciju direktora fudbalskog sektora imenovala još jednog čuvenog francuskog asa — Tjerija Anrija.

Koliko je ovaj marketinški potez odjeknuo u poslovnom svijetu, najbolje pokazuje reakcija Volstrita. Odmah po objavljivanju vijesti, vrijednost dionica švajcarskog brenda na američkoj berzi zabilježila je skok od oko pet procenata u trgovanju prije zvaničnog otvaranja.

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Tagovi :

Kilijan Mbape

Fudbal

Najk

Real Madrid

Francuska Španija

On brend

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