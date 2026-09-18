"Haos" i na tržištu: Kilijan Mbape promijenio tim!

Autor:ATV redakcija
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Nakon dvadeset godina vjernosti američkom brendu „Najk“, kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape mijenja sponzora i postaje glavno zaštitno lice švajcarske kompanije „On“.
Iako je opremu sa znakom kompanije „Najk“ nosio još od 2006. godine, sjajni napadač je odlučio da okrene novi list i podrži proizvođača koji bilježi ogromnu ekspanziju u svijetu sporta.
Zanimljivo je da će „On“ svoju prvu liniju fudbalskih kopački plasirati na tržište tek 2027. godine, čime zvanično ulaze u svijet fudbalske opreme.
Kao dodatno pojačanje za ovaj strateški prodor, uprava kompanije je na poziciju direktora fudbalskog sektora imenovala još jednog čuvenog francuskog asa — Tjerija Anrija.
Koliko je ovaj marketinški potez odjeknuo u poslovnom svijetu, najbolje pokazuje reakcija Volstrita. Odmah po objavljivanju vijesti, vrijednost dionica švajcarskog brenda na američkoj berzi zabilježila je skok od oko pet procenata u trgovanju prije zvaničnog otvaranja.
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