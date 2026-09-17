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Terzić menja Džajića?

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17.09.2026 20:42

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Звездан Терзић
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Crvena zvezda promijenila je nosioca svog delegatskog mandata u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije, pa će umjesto Dragana Džajića klub u novom skupštinskom sazivu predstavljati Zvezdan Terzić, prenosi "Sport klub".

Ova odluka dolazi uoči konstituisanja novog saziva Skupštine FSS, koje je zakazano za subotu, 17. oktobar. Istog dana trebalo bi da bude održan i izbor predsjednika Fudbalskog saveza Srbije za novi mandat.

Promjena delegata ima značaj u kontekstu predstojećih izbora, s obzirom na to da Džajić više neće imati mandat predstavnika Crvene zvezde u Skupštini FSS. Ukoliko u narednih sedam dana ne bude novih promjena, njegovo ime neće se naći među kandidatima za budućeg predsjednika Saveza.

Sa druge strane, imenovanje Zvezdana Terzića za delegata Crvene zvezde samo po sebi ne znači da je generalni direktor crveno-bijelih kandidat za predsjednika FSS. Za sada nema zvanične potvrde da je Terzić određen kao Džajićev nasljednik na čelu srpskog fudbala.

Ipak, odluka Crvene zvezde dobija dodatnu težinu zbog trenutka u kojem je doneta i predstojećeg formiranja novog rukovodstva FSS.

Zanimljivo je da je upravo Džajić, kao predsjednik tročlanog Odbora za hitna pitanja FSS, zakazao sjednicu Skupštine Saveza za 17. oktobar.

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Zvezdan Terzić

Dragan Džajić

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