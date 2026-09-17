Mesi podigao trofej pa se sukobio sa komesarom MLS lige

Inter Majami je u finalu Kampeones kupa savladao Kruz Azul sa 2:0, a apsolutni junak pobjede ponovo je bio kapiten i najveća zvijezda ekipe sa Floride, Lionel Mesi. Argentinac je postigao prvi gol, a potom asistirao Kazemiru za drugi pogodak i tako direktno učestvovao u oba gola svog tima.

A ono što je posebno nevjerovatno jeste da je Argentinac ovim golom stigao do 100 pogodaka u dresu Inter Majamija!

Ipak, nakon meča viđena je napeta atmosfera, a mnoge je iznenadila rasprava između Lionela Mesija i komesara MLS lige, Dona Garbera.

What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena ušao je u otvoreni verbalni sukob sa prvim čovjekom lige, a snimci na kojima jedan drugom razmjenjuju oštre riječi brzinom svjetlosti su preplavili društvene mreže.

Pretpostavlja se da je ovaj incident samo nastavak odranije narušenih odnosa. Garber je u jednom od ranijih intervjua priznao da Mesi i dalje gaji nezadovoljstvo zbog suspenzije koju mu je komesar izrekao nakon što je Argentinac propustio prošlogodišnji Ol-star meč. Uz to, Garber veruje da ga argentinski as smatra direktno odgovornim i za učestale nesuglasice koje ima sa sudijama na terenima širom Amerike.