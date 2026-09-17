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Mesi podigao trofej pa se sukobio sa komesarom MLS lige

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17.09.2026 16:17

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Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге
Foto: Printscreen/X

Inter Majami je u finalu Kampeones kupa savladao Kruz Azul sa 2:0, a apsolutni junak pobjede ponovo je bio kapiten i najveća zvijezda ekipe sa Floride, Lionel Mesi. Argentinac je postigao prvi gol, a potom asistirao Kazemiru za drugi pogodak i tako direktno učestvovao u oba gola svog tima.

A ono što je posebno nevjerovatno jeste da je Argentinac ovim golom stigao do 100 pogodaka u dresu Inter Majamija!

Ipak, nakon meča viđena je napeta atmosfera, a mnoge je iznenadila rasprava između Lionela Mesija i komesara MLS lige, Dona Garbera.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena ušao je u otvoreni verbalni sukob sa prvim čovjekom lige, a snimci na kojima jedan drugom razmjenjuju oštre riječi brzinom svjetlosti su preplavili društvene mreže.

Pretpostavlja se da je ovaj incident samo nastavak odranije narušenih odnosa. Garber je u jednom od ranijih intervjua priznao da Mesi i dalje gaji nezadovoljstvo zbog suspenzije koju mu je komesar izrekao nakon što je Argentinac propustio prošlogodišnji Ol-star meč. Uz to, Garber veruje da ga argentinski as smatra direktno odgovornim i za učestale nesuglasice koje ima sa sudijama na terenima širom Amerike.

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Tagovi :

Lionel Mesi

MLS

komesar

Fudbal

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