Mbape se oglasio nakon kontroverznog poteza: Uz Seutu sam 100 odsto, želim najbolje za svet u kojem živimo

Napadač Real Madrida Kilijan Mbape rekao je da je "potpuno solidaran sa Seutom“ nakon što je odlučio da prikrije poruku podrške ljudima koji žive u španskoj enklavi.

Mbape je objasnio zašto je donio odluku da zavrne svoju majicu prije utakmice Real Madrida protiv Elčea u utorak, kako bi djelimično prikrio poruku.

Na majicama je pisalo: "Todos somos Caballas" – što se prevodi kao "Svi smo mi skuše", pri čemu je skuša nadimak za stanovnike Seute.

Saigrači Vinisijus mlađi i Ibrahima Konate su takođe odlučili da zasuču majice.

"Želim da ovo jasno objasnim kako bi ljudi razumjeli. Klubovi su donijeli odluku da uključe tu majicu i da je mi nosimo. Mi igrači smo morali da je nosimo", rekao je francuski reprezentativac.

"Prvo što želim da kažem jeste da izražavam punu solidarnost sa Seutom i svim žrtvama", rekao je Francuz.

Seuta je španski autonomni grad na sjevernoafričkoj obali, graniči se sa Marokom i odvojen je od kopnene Španije Gibraltarskim moreuzom.

Real Madrid and Elche players wore shirts in support of Ceuta before their game on Tuesday night. Ibrahima Konate, Vinicius Jr and Kylian Mbappe appeared to roll up the t-shirts to obscure the message.



Ceuta is a Spanish exclave on the north African coast. At least 72,000… pic.twitter.com/qCt7e2QLXR — BBC Sport (@BBCSport) September 16, 2026

Više od 100 ljudi je poginulo kada su desetine hiljada migranata prešle na teritoriju iz susjednog Maroka u julu.

"Jer prije nego što sam igrač, ja sam ljudsko biće. Ali sam takođe želeo da napravim gest i pomislim na sve imigrante koji su izgubili živote i koji takođe žive u teškim uslovima", dodao je Mbape.

Međutim, priznao je da bi njegov gest mogao biti pogrešno protumačen.

"Nije bilo lako zauzeti taj stav. Bilo je teško jer bi ljudi na kraju mogli pomisliti da sam protiv naroda Seute. Ali ne, apsolutno ne", objasnio je napadač Reala.

"Srce mi se slama kada vidim šta se dešava u svijetu"

"Nemam ništa protiv njih i podržavam ih 100 odsto u svojim mislima. Ali sam takođe želio da pomislim na sve ljude koji pate jer, na kraju krajeva, ja sam čovjek i ne želim da dajem prioritet jednom obliku patnje nad drugim", naglasio je francuski fudbaler.

"Postoje ljudi koji pate, i srce mi se slama kada vidim da se to dešava u svijetu. Ja sam mlad čovjek koji želi najbolje za svijet u kome živimo. Cilj mi je da pošaljem poruku pozitivnosti i mira i nadam se da će se ova situacija brzo riješiti", zaključio je Mbape.

Ovo nije prvi put da je Real Madrid pokazao podršku Seuti. Prije njihovog susreta u Ligi šampiona sa Interom iz Milana na Santijago Bernabeu 8. septembra, navijači na južnoj tribini su istakli kartice sa grbom autonomnog grada, dok se ostatak stadiona pridružio počasti aplauzom.

Inicijativa je bila dio šireg iskaza podrške Seuti, nakon što je najmanje 72.000 migranata prešlo iz Maroka u Seutu 30. i 31. jula.

Većina je plivala oko granične ograde i najmanje 100 ljudi je poginulo tokom prelaska, prema podacima gradonačelnika Seute.

Iako se većina vratila, čak 5.000 ostaje u improvizovanim kampovima ili spava na gradskim ulicama i plažama, što dovodi do nemira tamo.

Mještani su izrazili zabrinutost za bezbjednost, a neki su uništili skloništa i blokirali isporuku pomoći migrantima.

Utorak je prije utakmice pokazao podršku regionu, što je takođe istaklo različite pristupe igrača i klubova kampanji u Seuti.

Barselona nije učestvovala u inicijativi, iako su igrači na drugim utakmicama La Lige nosili dresove kako je i predviđeno.