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Zvezda i Partizan brutalno kažnjeni poslije derbija

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16.09.2026 21:17

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Звезда и Партизан брутално кажњени послије дербија
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Zbog problema u organizaciji meča i ponašanja navijača Crvena zvezda i Partizan kažnjeni novčano i uslovno.

  • Crvena zvezda je kažnjena sa 1.000.000 dinara i uslovno jednom utakmicom bez publike, uz rok provjere od godinu dana.
  • Partizan mora da plati 300.000 dinara, a dobio je i uslovnu zabranu prisustva navijača na jednom gostovanju, takođe na godinu dana.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nedavno su odigrali derbi na stadionu "Rajko Mitić", a aktuelni šampion Srbije i lider Superlige pobijedio je (2:1) najvećeg rivala. Bilo je spornih situacija, kritika suđenja i žalbi na Nenada Minakovia, a taman kad su se strasti smirile stižu nove važne vijesti - oba kluba su kažnjena zbog ponašanja navijača!

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je da izrekne novčane, ali i uslovne kazne najvećim srpskim klubovima. Pored toga što će oba tima morati da uplate novac u kasu FSS, ponašanje njihovih navijača pratiće se u narednom periodu.

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Crvena zvezda je sankcionisana novčanom kaznom od 1.000.000 dinara, uz uslovnu kaznu odigravanja jedne prvenstvene ili kup utakmice bez prisustva publike, sa rokom provere od godinu dana. Partizanu je izrečena novčana kazna u iznosu od 300.000 dinara, uz uslovnu zabranu prisustva navijača na jednom gostujućem meču, takođe sa rokom provjere od godinu dana.

Organizatoru meča najviše se na teret stavljaju propusti u samoj organizaciji, odnosno neadekvatan pretres pri ulasku na stadion, kašnjenje utakmice i upotreba pirotehnike koja bi trebalo da je zabranjena. Gosti su se na udaru našli zbog pirotehnike, ali i zbog ubacivanja predmeta ka terenu, što je dovelo do povrede jednog radnika ispod tribine.

Ponavljanje prekršaja, prije svega upotreba pirotehničkih sredstava, moglo bi da aktivira uslovne kazne koje su određene Crvenoj zvezdi i Partizanu. Oba kluba su sada pod posebnim nadzorom, a Fudbalski savez Srbije bi u narednim godinu dana mogao da im izrekne i daleko oštrije kazne.

(Mondo)

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FK Crvena zvezda

FK Partizan

Navijači

Kazna

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