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Borac nosi tri boda iz Doboja

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16.09.2026 20:15

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Борац носи три бода из Добоја
Foto: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su, na gostovanju, tim Sloge iz Doboja, sa 2:1, u odgođenom susretu 2. kola Premijer lige BiH.

Golove za goste postigli su Paskal i Roguljić, dok je za Slogu pogodio Savić

Sloga je na šestoj poziciji na tabeli, sa 8 bodova, dok je Borac, koji ima 16 bodova, na drugom mjestu.

Vodeći tim Lige je Zrinjski iz Mostara, koji ima 18 bodova.

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Tagovi :

FK Borac

Premijer liga BiH

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