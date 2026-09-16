Borac nosi tri boda iz Doboja

Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su, na gostovanju, tim Sloge iz Doboja, sa 2:1, u odgođenom susretu 2. kola Premijer lige BiH.

Golove za goste postigli su Paskal i Roguljić, dok je za Slogu pogodio Savić

Sloga je na šestoj poziciji na tabeli, sa 8 bodova, dok je Borac, koji ima 16 bodova, na drugom mjestu.

Vodeći tim Lige je Zrinjski iz Mostara, koji ima 18 bodova.