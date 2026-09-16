Srbin leži na pijesku bez svijesti, pokušavaju da mu spasu život

Prava drama odigrala se u luci popularnog grčkog ljetovališta Stavros, kada je dvadesetdevetogodišnji državljanin Srbije izvučen iz mora bez svijesti, ali je brzom i prisebnom reakcijom spasilaca uspješno reanimiran, prenose grčki mediji.

Prvi je u pomoć pritekao vlasnik obližnjeg bara na plaži koji je odmah započeo reanimaciju, nakon čega su akciju preuzeli članovi lokalnog dobrovoljačkog spasilačkog tima "Volvi".

Scena Džef Bezos kaže da ste anksiozni jer ne radite ništa

Zahvaljujući neprekidnoj masaži grudnog koša i pravovremenom davanju kiseonika, 29-godišnji mladić je nakon teške borbe ponovo uspostavio rad srca i počeo samostalno da diše, prenosi grčki portal Thitanews.gr.

Prevezen u bolnicu u stabilnom stanju

Spasioci su nastavili da pružaju prvu pomoć i održavaju tjelesnu temperaturu mladića kako bi spriječili hipotermiju sve do dolaska mobilne ekipe grčke hitne pomoći (EKAB).

Uz asistenciju pripadnika Obalske straže, državljanin Srbije je u stabilnom i dovoljno dobrom stanju transportovan u najbližu bolnicu na dalje liječenje.