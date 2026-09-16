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Srbin leži na pijesku bez svijesti, pokušavaju da mu spasu život

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16.09.2026 20:44

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Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот
Foto: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Prava drama odigrala se u luci popularnog grčkog ljetovališta Stavros, kada je dvadesetdevetogodišnji državljanin Srbije izvučen iz mora bez svijesti, ali je brzom i prisebnom reakcijom spasilaca uspješno reanimiran, prenose grčki mediji.

Prvi je u pomoć pritekao vlasnik obližnjeg bara na plaži koji je odmah započeo reanimaciju, nakon čega su akciju preuzeli članovi lokalnog dobrovoljačkog spasilačkog tima "Volvi".

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Zahvaljujući neprekidnoj masaži grudnog koša i pravovremenom davanju kiseonika, 29-godišnji mladić je nakon teške borbe ponovo uspostavio rad srca i počeo samostalno da diše, prenosi grčki portal Thitanews.gr.

Prevezen u bolnicu u stabilnom stanju

Spasioci su nastavili da pružaju prvu pomoć i održavaju tjelesnu temperaturu mladića kako bi spriječili hipotermiju sve do dolaska mobilne ekipe grčke hitne pomoći (EKAB).

Uz asistenciju pripadnika Obalske straže, državljanin Srbije je u stabilnom i dovoljno dobrom stanju transportovan u najbližu bolnicu na dalje liječenje.

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Tagovi :

spasavanje

Plaža

Grčka

Srbin

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