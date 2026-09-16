Haos u Prištini: Pristalice terorističke OVK razbili prozore na zgradi vlade privremenih institucija

Autor:ATV redakcija
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Pristalice terorističke OVK zasuli su kamenicama zgradu vlade privremenih prištinskih institucija i razbili nekoliko prozora nezadovoljni osuđujućom presudom bivšim vođama OVK pred Specijalizovanim sudom u Hagu.
Takozvana kosovska policija postavila je kordon i ne dozvoljava okupljenima da priđu zgradi.
Demonstranti su prethodno sa centralnog trga, gdje su pratili izricanje presude, otišli do sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, gdje su pokušali da probiju ogradu i upadnu u objekat, ali ih je u tome spriječila takozvana kosovska policija.
Kamenjem i flašama gađali su sjedište Euleksa, razbiju prozore i oštetili ogradu oko kompleksa.
Sud u Hagu izrekao je danas četvorici vođa terorističke OVK ukupno 81 godinu kazne zatvora.
Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora, a Redžep Selimi na 13 godina.
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