Incident ispred Euleksa u Kosovu Polju: Albanci gađaju zgradu kamenjem i flašama, uzvikuju „UČK“

Grupa Albanaca, koja se nakon izricanja presude vođama tzv. OVK okupila ispred sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, i dalje gađa kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije, uzvikujući "UČK".

Oni nose obilježja tzv. OVK i guraju se sa pripadnicima tzv. kosovske policije koji su raspoređeni na ulazu u kompleks Euleksa, javlja izvještač Tanjuga.

Ispred zgrade su pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije sa opremom za razbijanje demonstracija.