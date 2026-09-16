Incident ispred Euleksa u Kosovu Polju: Albanci gađaju zgradu kamenjem i flašama, uzvikuju „UČK“

Autor:ATV redakcija
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Grupa Albanaca, koja se nakon izricanja presude vođama tzv. OVK okupila ispred sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, i dalje gađa kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije, uzvikujući "UČK".
Oni nose obilježja tzv. OVK i guraju se sa pripadnicima tzv. kosovske policije koji su raspoređeni na ulazu u kompleks Euleksa, javlja izvještač Tanjuga.
Ispred zgrade su pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije sa opremom za razbijanje demonstracija.
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