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Incident ispred Euleksa u Kosovu Polju: Albanci gađaju zgradu kamenjem i flašama, uzvikuju „UČK“

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16.09.2026 15:40

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Инцидент испред Еулекса у Косову Пољу: Албанци гађају зграду камењем и флашама, узвикују „УЧК“
Foto: screenshot

Grupa Albanaca, koja se nakon izricanja presude vođama tzv. OVK okupila ispred sjedišta Euleksa u Kosovu Polju, i dalje gađa kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije, uzvikujući "UČK".

Oni nose obilježja tzv. OVK i guraju se sa pripadnicima tzv. kosovske policije koji su raspoređeni na ulazu u kompleks Euleksa, javlja izvještač Tanjuga.

Ispred zgrade su pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije sa opremom za razbijanje demonstracija.

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Tagovi :

Hašim Tači

Hašim Tači presuda

Kosovo i Metohija

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