DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

Autor:Stevan Lulić
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Četvorica bivših komandanata zločinačke OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići, osuđeni su danas u Hagu za ratne zločine na Kosovu.
Prvostepenom presudom Tači je dobio jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 25, Karsnići 25, Veselji 18, a Seljimi 13.
Srbija
Hašimu Tačiju 25 godina zatvora za jezive zločine
Sud ih je oslobodio po nekoliko tačaka optužnice.
Kada je riječ o Hašimu Tačiju on je osuđen po četiri tačke optužnice.
Za protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode osuđen je na 15 godina, dok je za surovo postupanje dobio 4 godine zatvora.
Za mučenje ja osuđen na 20, a za ubistvo kao ratni zločin na 23 godine. Izrečene kazne sud mu je objedinio u jedinstvenu kaznu od 25 godina.
Za iste tačke optužnice kao i Tači osuđen je i Jakup Krasnići i to:
Po objedinjavanju presude dobio je jedinstvenu kaznu od 25 godina.
I Kadri Veselji je osuđen po četiri tačke optužnice, ali je dobio blažu zatvorsku kaznu nego Tači i Krasnići.
Osuđen je za:
Sud mu je objedinio presudu i izrekao jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.
Redžep Seljimi je od sve četvorice optuženih dobio najblažu kaznu iako je osuđen po istim tačkama optužnice.
Nakon objedinjavanja izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 13 godina.
Svi optuženi su oslobođeni po nekoliko tačaka optužnice jer se nisu mogle dokazati van razumne sumnje, ili je riječ o drugim krivičnim djelima, ili se pak sud oglasio nenadležnim po njima.
Četvorica vođa OVK pred sudom u Hagu optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Sumnjiče se da su ratne zločine počinili nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.
Optužnica na više od 300 strana tereti Tačija i još trojicu vođa OVK Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Selimija za ratne i zločine protiv čovječnosti, uključujući nelegalno pritvaranje, mučenje, ubistva i nestanke od marta 1998. do septembra 1999. godine.
U 10 tačaka optužnice detaljno se opisuju zlodjela počinjena u 43 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji.
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