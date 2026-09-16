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DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

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16.09.2026 12:09

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Осуђене вође ОВК
Foto: Screenshot / YouTube

Četvorica bivših komandanata zločinačke OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići, osuđeni su danas u Hagu za ratne zločine na Kosovu.

Prvostepenom presudom Tači je dobio jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 25, Karsnići 25, Veselji 18, a Seljimi 13.

Хашим Тачи, пресуда у Хагу

Srbija

Hašimu Tačiju 25 godina zatvora za jezive zločine

Sud ih je oslobodio po nekoliko tačaka optužnice.

Hašim Tači

Kada je riječ o Hašimu Tačiju on je osuđen po četiri tačke optužnice.

Za protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode osuđen je na 15 godina, dok je za surovo postupanje dobio 4 godine zatvora.

Za mučenje ja osuđen na 20, a za ubistvo kao ratni zločin na 23 godine. Izrečene kazne sud mu je objedinio u jedinstvenu kaznu od 25 godina.

Jakup Krasnići

Za iste tačke optužnice kao i Tači osuđen je i Jakup Krasnići i to:

  • protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišenje slobode - 15 godina
  • surovo postupanje - 4 godine
  • mučenje - 20 godina
  • ubistvo - 23 godine.

Po objedinjavanju presude dobio je jedinstvenu kaznu od 25 godina.

Kadri Veselji

I Kadri Veselji je osuđen po četiri tačke optužnice, ali je dobio blažu zatvorsku kaznu nego Tači i Krasnići.

Osuđen je za:

  • protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišenje slobode na 10 godina
  • surovo postupanje na 3 godine
  • mučenje na 13
  • ubistvo na 16.

Sud mu je objedinio presudu i izrekao jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.

Redžep Seljimi

Redžep Seljimi je od sve četvorice optuženih dobio najblažu kaznu iako je osuđen po istim tačkama optužnice.

Pojedinačno je osuđen za:

  • protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišenje slobode na 6 godina
  • surovo postupanje na 2 godine
  • mučenje na 8 godina
  • ubistvo kao ratni zločin na 11 godina.

Nakon objedinjavanja izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 13 godina.

Svi optuženi su oslobođeni po nekoliko tačaka optužnice jer se nisu mogle dokazati van razumne sumnje, ili je riječ o drugim krivičnim djelima, ili se pak sud oglasio nenadležnim po njima.

Za šta su optuženi

Četvorica vođa OVK pred sudom u Hagu optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Sumnjiče se da su ratne zločine počinili nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.

Optužnica na više od 300 strana tereti Tačija i još trojicu vođa OVK Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Selimija za ratne i zločine protiv čovječnosti, uključujući nelegalno pritvaranje, mučenje, ubistva i nestanke od marta 1998. do septembra 1999. godine.

U 10 tačaka optužnice detaljno se opisuju zlodjela počinjena u 43 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji.

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Kadri Veselji

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Redžep Seljimi

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