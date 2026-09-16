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Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

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16.09.2026 12:04

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Камионџији одређен притвор: Тијело жене било под точковима
Foto: Lê Minh/Pexels

Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor dvadesetpetogodišnjem N. Č. iz Tutina, osumnjičenom za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja nakon stravične nesreće u kojoj je stradala nesrećna žena.

Istragu protiv njega pokrenulo je Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, a sumnja se da je mladi vozač 12.septembra u Ulici Save Kovačevića kamionom izazvao tragediju.

Kako piše Informer, tijelo nesrećne žene nakon udara ostalo je zaglavljeno pod točkovima teretnjaka.

Osumnjičeni je saslušan četrnaestog septembra u tužilaštvu, nakon čega je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog i N. Č. odmah poslao iza rešetaka. Istraga o svim detaljima ove užasne saobraćajne nesreće i dalje je u toku.

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Tagovi :

Novi Pazar

Pritvor

Kamion

Saobraćajna nesreća

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