Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor dvadesetpetogodišnjem N. Č. iz Tutina, osumnjičenom za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja nakon stravične nesreće u kojoj je stradala nesrećna žena.

Istragu protiv njega pokrenulo je Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, a sumnja se da je mladi vozač 12.septembra u Ulici Save Kovačevića kamionom izazvao tragediju.

Kako piše Informer, tijelo nesrećne žene nakon udara ostalo je zaglavljeno pod točkovima teretnjaka.

Osumnjičeni je saslušan četrnaestog septembra u tužilaštvu, nakon čega je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog i N. Č. odmah poslao iza rešetaka. Istraga o svim detaljima ove užasne saobraćajne nesreće i dalje je u toku.