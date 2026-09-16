Dodik o presudi u Hagu: Kazna Tačiju je karikatura pravde za zločine nad Srbima

Autor:ATV redakcija
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Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio da je sramotno to što sistemsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti.
"Ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac", naglasio je Dodik i dodao da je sve to prenebregnuto.
Kazna koja je izrečena Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam tzv. OVK.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 16, 2026
Sramotno je da sistemsko ubijanje Srba na KiM nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao…
Dodik je poručio da je jasno da u Hagu nema prava ni pravde, niti poštovanja i sažaljenja prema srpskim žrtvama.
"Činjenica da je suđenje održano 25 godina nakon počinjenih zločina, govori da je namjera bila da se ti zločini prikriju", zaključio je Dodik.
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