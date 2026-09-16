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Dodik o presudi u Hagu: Kazna Tačiju je karikatura pravde za zločine nad Srbima

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16.09.2026 12:34

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предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio da je sramotno to što sistemsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti.

"Ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac", naglasio je Dodik i dodao da je sve to prenebregnuto.

Dodik je poručio da je jasno da u Hagu nema prava ni pravde, niti poštovanja i sažaljenja prema srpskim žrtvama.

"Činjenica da je suđenje održano 25 godina nakon počinjenih zločina, govori da je namjera bila da se ti zločini prikriju", zaključio je Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Hašim Tači

Hašim Tači presuda

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