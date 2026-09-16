Dodik o presudi u Hagu: Kazna Tačiju je karikatura pravde za zločine nad Srbima

Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio da je sramotno to što sistemsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti.

"Ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac", naglasio je Dodik i dodao da je sve to prenebregnuto.

Kazna koja je izrečena Tačiju i ostalima je karikatura pravde, koja služi da relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam tzv. OVK.

Sramotno je da sistemsko ubijanje Srba na KiM nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 16, 2026

Dodik je poručio da je jasno da u Hagu nema prava ni pravde, niti poštovanja i sažaljenja prema srpskim žrtvama.

"Činjenica da je suđenje održano 25 godina nakon počinjenih zločina, govori da je namjera bila da se ti zločini prikriju", zaključio je Dodik.