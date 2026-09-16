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Minić sa vojnim penzionerima: Razgovarali o sigurnoj budućnosti Srpske

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16.09.2026 10:52

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Премијер Републике Српске Саво Минић са пензионерима
Foto: Screenshot/X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se jutros sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci.

Poučan razgovor sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci, ljudima koji iza sebe imaju godine službe, iskustva i odricanja za narod i otadžbinu, napisao je Minić na društvenoj mreži “Iks”.

Minić je rekao da je na sastanku bilo riječi o njihovom položaju, ali i o sigurnoj budućnosti Srpske.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Penzioneri

Banja Luka

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