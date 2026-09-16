Minić sa vojnim penzionerima: Razgovarali o sigurnoj budućnosti Srpske

Poučan razgovor sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci, ljudima koji iza sebe imaju godine službe, iskustva i odricanja za narod i otadžbinu, napisao je Minić na društvenoj mreži “Iks”.

Minić je rekao da je na sastanku bilo riječi o njihovom položaju, ali i o sigurnoj budućnosti Srpske.