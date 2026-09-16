Minić sa vojnim penzionerima: Razgovarali o sigurnoj budućnosti Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se jutros sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci.
Poučan razgovor sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci, ljudima koji iza sebe imaju godine službe, iskustva i odricanja za narod i otadžbinu, napisao je Minić na društvenoj mreži “Iks”.
Minić je rekao da je na sastanku bilo riječi o njihovom položaju, ali i o sigurnoj budućnosti Srpske.
Poučan razgovor sa članovima Kluba vojnih penzionera u Banjaluci, ljudima koji iza sebe imaju godine službe, iskustva i odricanja za narod i otadžbinu.— Savo Minić (@minic_savo) September 16, 2026
Razgovarali smo o njihovom položaju ali i o sigurnoj budućnosti Srpske. pic.twitter.com/gScDAnOiqF
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