Srušila se zgrada: Među stradalima i djeca, desetine ljudi pod ruševinama

Autor:ATV redakcija
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Zgrada u kojoj su se nalazile raseljene palestinske porodice srušila se u gradu Gazi u srijedu, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, uključujući četvoro djece, a 15 je povrijeđeno.
Višespratnica je bila teško oštećena tokom rata između Izraela i Hamasa i postojala su upozorenja o njenoj bezbjednosti.
Desetine ljudi i dalje se vode kao nestale ili su zarobljene pod ruševinama, a na video-snimcima se vidi kako ekipe civilne zaštite pregledaju olupinu i koriste buldožere kako bi izvukle ljude, uključujući i djecu.
Zgrada je bila djelimično uništena u izraelskom udaru ranije tokom rata. Nije bilo odmah jasno šta je izazvalo rušenje, ali u Gazi, gdje je većina zgrada oštećena ili uništena, na desetine višespratnica srušilo se tokom rata, posebno tokom zimskih vremenskih neprilika.
Rušenje zgrada postalo je velika opasnost u Gazi.
Raseljene porodice često su se vraćale iz šatorskih kampova u domove koji su oštećeni u bombardovanju tokom skoro tri godine rata.
Breaking | The death toll has risen to 11, including children, with dozens still missing, after a building housing displaced Palestinians collapsed in the Al-Sinaa area, west of Gaza City.— Quds News Network (@QudsNen) September 16, 2026
The building had sustained serious damage during the ongoing Israeli genocide, causing it… pic.twitter.com/2AnEKMSHHF
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