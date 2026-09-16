Logo

Srušila se zgrada: Među stradalima i djeca, desetine ljudi pod ruševinama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 11:26

Komentari:

0
Срушила се зграда у Гази
Foto: Screenshot / X

Zgrada u kojoj su se nalazile raseljene palestinske porodice srušila se u gradu Gazi u srijedu, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, uključujući četvoro djece, a 15 je povrijeđeno.

Višespratnica je bila teško oštećena tokom rata između Izraela i Hamasa i postojala su upozorenja o njenoj bezbjednosti.

Desetine ljudi i dalje se vode kao nestale ili su zarobljene pod ruševinama, a na video-snimcima se vidi kako ekipe civilne zaštite pregledaju olupinu i koriste buldožere kako bi izvukle ljude, uključujući i djecu.

Zgrada je bila djelimično uništena u izraelskom udaru ranije tokom rata. Nije bilo odmah jasno šta je izazvalo rušenje, ali u Gazi, gdje je većina zgrada oštećena ili uništena, na desetine višespratnica srušilo se tokom rata, posebno tokom zimskih vremenskih neprilika.

Rušenje zgrada postalo je velika opasnost u Gazi.

Raseljene porodice često su se vraćale iz šatorskih kampova u domove koji su oštećeni u bombardovanju tokom skoro tri godine rata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

srušila se zgrada

Gaza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руска застава постављена на врх зграде.

Svijet

Bitna za lijekove, đubriva, vlakna: Rusija zabranila izvoz važne sirovine

2 h

0
Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају

Svijet

Zaharova: Moskva će osigurati da ruski državljani koji se nalaze u Njemačkoj mogu da glasaju

3 h

0
Италија застава туристичка земља

Svijet

Italija razmatra suspenziju šengena na granici sa Slovenijom

4 h

0
шакал дивља животиња грабежљивац

Svijet

Šakal napao još jednog srpskog turistu u Grčkoj

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Zaštitimo djecu u saobraćaju: Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

12

12

Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

12

12

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

12

09

DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

12

04

Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima