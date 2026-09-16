Srušila se zgrada: Među stradalima i djeca, desetine ljudi pod ruševinama

Zgrada u kojoj su se nalazile raseljene palestinske porodice srušila se u gradu Gazi u srijedu, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, uključujući četvoro djece, a 15 je povrijeđeno.

Višespratnica je bila teško oštećena tokom rata između Izraela i Hamasa i postojala su upozorenja o njenoj bezbjednosti.

Desetine ljudi i dalje se vode kao nestale ili su zarobljene pod ruševinama, a na video-snimcima se vidi kako ekipe civilne zaštite pregledaju olupinu i koriste buldožere kako bi izvukle ljude, uključujući i djecu.

Zgrada je bila djelimično uništena u izraelskom udaru ranije tokom rata. Nije bilo odmah jasno šta je izazvalo rušenje, ali u Gazi, gdje je većina zgrada oštećena ili uništena, na desetine višespratnica srušilo se tokom rata, posebno tokom zimskih vremenskih neprilika.

Rušenje zgrada postalo je velika opasnost u Gazi.

Raseljene porodice često su se vraćale iz šatorskih kampova u domove koji su oštećeni u bombardovanju tokom skoro tri godine rata.