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Zaharova: Moskva će osigurati da ruski državljani koji se nalaze u Njemačkoj mogu da glasaju

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16.09.2026 09:13

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Захарова: Москва ће осигурати да руски држављани који се налазе у Њемачкој могу да гласају
Foto: Tanjug/AP

Rusija će osigurati da njeni državljani u Njemačkoj dobiju priliku da učestvuju na izborima, uprkos postupcima Berlina, rekla je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.

"Pružićemo našim građanima koji se nalaze u Njemačkoj svaku šansu da glasaju, uprkos svim intrigama zvaničnog Berlina", naglasila je Zaharova.

Prema njenim riječima, Rusija je spremna za provokacije Zapada tokom predstojećih parlamentarnih izbora.

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Ona je istakla da Zapad čini sve što može kako bi u korijenu uništio demokratske institucije.

Parlamentarni izbori u Rusiji biće održani od 18. do 20. septembra.

(Srna)

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Tagovi :

Rusija

Njemačka

Marija Zaharova

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