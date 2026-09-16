Grmljavina, pljuskovi, ali i preko 30 stepeni: Šta nas čeka do nedjelje

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni.

Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.

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U četvrtak sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.

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U subotu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.