Sunčano i toplije u Srpskoj: Jutro svježe, tokom dana do 30 stepeni

U Republici Srpskoj jutros je osvanulo vedro i svježe vrijeme, u višim predjelima hladno, dok je lokalno uz rijeke prisutna magla.

U Hercegovini duva slaba do umjerena bura, a u ostalim krajevima vjetar je slab i promjenljiv.

Temperature vazduha izmjerene u sedam časova kretale su se od sedam stepeni na Čemernu, do sedamnaest stepeni u Trebinju. U Mrkonjić Gradu izmjereno je deset, dok su Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Bijeljina, Foča i Rudo imali jedanaest stepeni Celzijusovih. U Doboju, Višegradu i Bileći termometri su pokazivali dvanaest stepeni, a na Han Pijesku devet stepeni.

Tokom dana očekuje se sunčano vrijeme uz lokalno malu oblačnost i znatno toplije nego ujutru. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, dok će u Hercegovini poslijepodne buru zamjeniti južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od dvadeset četiri do trideset stepeni Celzijusovih, dok se u višim predjelima očekuje oko dvadeset stepeni.

U Banjaluci se nakon svježeg jutra tokom dana očekuje sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost i slab sjeveroistočni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha u najvećem gradu Srpske iznosiće oko dvadeset devet stepeni Celzijusovih.