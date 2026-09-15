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Koliko nas snijega očekuje ovu zimu?

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15.09.2026 21:37

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Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо
Foto: Severe Weather Europe

Prve dugoročne prognoze za zimu 2026/2027. pokazuju da bi snažan Super El Ninjo mogao znatno uticati na vrijeme u Evropi i Sjevernoj Americi.

El Ninjo nastaje zbog neuobičajeno toplog mora u tropskom dijelu Tihog okeana i mijenja velike atmosferske struje koje određuju putanju oluja, padavina i hladnog vazduha.

Trenutni El Ninjo već je vrlo snažan, a prognostički modeli pokazuju da bi vrhunac mogao dostići krajem jeseni ili početkom zime.

Šta to znači za Evropu?

Za Evropu snažan El Ninjo u pravilu znači manje snijega nego inače, posebno u sjeverozapadnim i južnim dijelovima kontinenta te na sjeveru srednje Evrope.

Razlog je češći dotok blažeg vazduha s Atlantika i jačanje visokog pritiska s juga, zbog čega su temperature u nizinama često previsoke za snijeg.

U Sjevernoj Americi uticaj je izraženiji i očekuju se velike regionalne razlike – neka područja mogu dobiti znatno više snijega, a druga mnogo manje.

Ipak, riječ je o prvim sezonskim prognozama. One pokazuju opšti trend za cijelu zimu, ali ne mogu predvidjeti pojedina hladna razdoblja ili obilne snježne epizode, pa su odstupanja i dalje moguća, prenosi Index.

Slijedi analiza najnovijih prognoza dva priznata sistema, ECMWF-a i UKMO-a, s naglaskom na područja s očekivanim odstupanjima u količini snijega.

Analiza obuhvata sezonski prosjek te prognoze po mjesecima, koje treba posmatrati kao trenutne trendove, a ne kao fiksne scenarije.

Prognoza modela ECMWF-a

Prema modelu ECMWF-a, Evropu očekuje vrlo slaba snježna sezona. Na većem dijelu kontinenta predviđa se manje snijega od prosjeka, s izuzetkom planinskih područja poput Alpa te hladnijih regija na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta.

Skijaška sezona zavisiće od nadmorske visine i lokacije. Zbog dominantne blage vazdušne struje s Atlantika očekuje se manjak snijega u nizinama i na srednjim nadmorskim visinama.

Područja u Alpama iznad 1.800 do 2.000 metara imaju dobre izglede za kvalitetan prirodni snijeg.

Decembar

U decembru se u većini nizinskih krajeva očekuje manje snijega od prosjeka, osim na krajnjem sjeveru.

Razlog je zapadno i jugozapadno strujanje vazduha koje donosi padavine, ali i više temperature. Isti model, međutim, predviđa obilniji snijeg u Alpama i sjevernije.

Januar

U januaru se situacija ne mijenja značajno. Zadržava se greben visokog pritiska na jugu i nastavlja se zapadno strujanje. Ipak, neka područja u istočnom dijelu srednje Evrope, izvan planina, mogla bi zabilježiti nešto više snijega.

Februar

Februar je uobičajeno snježniji mjesec, ali prognoza pokazuje da će postojan visoki pritisak uzrokovati najveći manjak snijega u srednjim, zapadnim i južnim dijelovima Evrope. Više snijega i dalje se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku.

Važno je naglasiti da prognoza "manje snijega od normale" ne znači da snijega neće biti, već da će ga biti manje od višegodišnjeg prosjeka. Na primjer, područje koje u prosjeku ima metar snijega tokom zime moglo bi ove godine zabilježiti samo 25 centimetara.

Prognoza modela UKMO

Za pouzdanije dugoročne prognoze ključno je uporediti podatke iz više izvora. Zato se uz ECMWF koristi i model britanske meteorološke službe (UKMO). Njihovi podaci trenutno pokrivaju period od novembra do januara.

Sezonski prosjek modela UKMO za Evropu takođe pokazuje manje snijega od normale.

Za razliku od ECMWF-a, ovaj model ne predviđa više snijega ni na višim nadmorskim visinama u srednjim dijelovima.

Prosjek za period od novembra do januara

Riječ je o prosjeku za period od novembra do januara, a na nižu vrijednost utiče i uobičajeno kasniji početak snježne sezone u novembru.

Prognoza za novembar pokazuje manjak snijega u većini područja, što upućuje na vrlo kasni početak sezone, čak i u planinama.

Uzrok tome je polje visokog pritiska koje donosi toplije vrijeme i manje padavina.

Ni u decembru prognoza za snijeg nije povoljnija za veći dio kontinenta. Pojavljuju se naznake više snijega na višim nadmorskim visinama, ali u manjoj mjeri nego što to predviđa ECMWF.

U januaru nema poboljšanja za viša područja srednje Evrope, dok je u nizinama manjak snijega još izraženiji. Više snijega, slično prognozi ECMWF-a, očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku.

Oba modela slažu se da Evropu očekuje snježna sezona znatno slabija od prosjeka. Vremenom će dominirati greben visokog pritiska te zona niskog pritiska nad sjevernim Atlantikom, što će prema kontinentu usmjeravati topliji vazduh sa zapada.

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