Nove provokacije u Bosanskom Petrovcu: Srbi povratnici u strahu zbog ratnohuškačkih pokliča i zastava

Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu ponovo su izloženi otvorenim provokacijama, ratnohuškačkim skandiranjima i isticanju ratnih zastava. Mještani upozoravaju da ovakve manifestacije dižu tenzije, unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na ovim prostorima.

Srbima povratnicima u Bosanskom Petrovcu sinoć je ponovo onemogućen miran život. Prema svjedočenjima mještana koji su se javili našoj redakciji, u centru ove opštine zabilježene su provokacije praćene skandiranjem, gromkom muzikom, vožnjom kvadova i isticanjem simbola pod kojima su Srbi tokom proteklog rata protjerani sa svojih vijekovnih ognjišta.

Srpski povratnici ističu da se ove provokacije učestalo ponašaju upravo u danima kada se obilježava 14. septembar dan kada su 1995. godine srpski civili i vojnici protjerani iz Bosanskog Petrovca, a mnogi od njih ubijeni, pri čemu se za sudbinu mnogih ni danas ništa ne zna.

- Svaki put kada proslavljaju, koriste priliku da provociraju i dižu tenzije. Srbi su 14. septembra protjerani iz Bosanskog Petrovca, a oni svake godine to slave uz urlanje, glasnu muziku i paradiranje kroz centar. Sinoć se ovdje nije moglo živjeti, horor i strah su među ljudima - navode Srbi povratnici koji su preživjeli stradanja 1995. godine.

Ponašanje kojim se zastrašuju malobrojni srpski povratnici u Federaciji BiH šalje jasnu poruku da uslovi za normalan i bezbjedan suživot još uvek nisu stvoreni, dok nadležni organi i dalje izostavljaju adekvatnu reakciju na ovakve incidente.

(RTRS)