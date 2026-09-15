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Loto brojevi: Izvučena loto kombinacija u 74. kolu

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15.09.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 74. kola, koje je izvučeno 15.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.

Loto 7/39 rezultati, 74. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.900.000 KM, izvučeni su brojevi: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 74. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.350.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 10, 12, 13, 18, 35, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 74. kolo

Džoker igra u 74. kolu iznosila je 20.000 KM, izvučeni su brojevi: 9 7 2 6 6 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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Loto

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

Loto brojevi

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