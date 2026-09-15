Amidžić: Milorad Dodik je otjerao visokog predstavnika iz BiH

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić u našoj emisiji "U pravom planu", odgovorio je na prozivke Šemsudina Mehmedovića, otvorivši niz pitanja o raspodjeli novca, radu Tužilaštva BiH, odnosima Republike Srpske i Federacije BiH, ali i budućnosti same BiH.

Amidžić odgovorio Mehmedoviću

„Federacija BiH je oštećena za 5000 miliona, Amidžića čuva Kajganić“, izjava je koja se mogla u proteklim danima čuti od strane predsjednika stranke Naprijed Šemsudina Mehmedovića.

Kako je Mehmedović smatra da je najočitiji primjer pravosudne zaštite državni ministar Srđan Amidžić, za kojeg kaže da mu "leđa čuva" glavni tužilac Milanko Kajganić i tužiteljica Bojana Jolović, te da je ministarstvo finansija etnički očistio od Bošnjaka, a na šta je odgovorio Amidžić u emisiji ATV-a.

„Ja sam u ministarstvu finansija i trezora sam vodio računa o interesima entiteta i o interesima Republike Srpske i to je moj zadatak. Mene je tamo poslao srpski narod, da vodim računa o srpskom narodu i ja sam vodio računa o tome i vodio računa o tome šta je interes Republike Srpske, ali ni na jedan način nisam naštetio interesima Federacije BiH“, poručio je Amidžić.

Kako kaže, istina je da se od Uprave za indirektno oporezivanje nije izdvojila ni jedna marka više za budžet Bosne i Hercegovine.

„Ali ne da se nije izdvojila iz budžeta Republike Srpske, nije se izdvojila ni iz budžeta Federacije BiH. Zajedničke institucije BiH su jedno maloljetno dijete, a maloljetno dijete mora imati roditelje, koji ga izdržavaju. Roditelji koji izdržavaju zajedničke institucije su Republika Srpska i Federacija BiH. Ja sam se samo potrudio da džeparac, koje to zajedničko dijete dobija od Republike Srpske i Federacije BiH bude na istom nivou. Čime sam ja oštetio Federaciju ako sam rekao da to bude na istom nivou? Realan život se odvija u Republici Srpskoj i realan život se odvija u Federaciji BiH“, poručuje Amidžić.

Kako navodi, nije imao priliku čuti da se Toni Kraljević bunio zbog toga, kao ni Nermin Nikšić, jer kako kaže, bili su u mogućnosti da rješavaju svoje probleme.

„A ovo maloljetno dijete, ove zajedničke institucije, ovo zajedničko dijete je ušlo u doba adolescencije, pa je bezobrazno, pa bi trošilo na svakakve gluposti. Moj zadatak je bio da to ne dozvolim i sada to Mehmedoviću smeta. I, kad njemu smeta, to znači da ja radim dobru stvar za Republiku Srpsku, a posljedično i za Federaciju BiH. A to koliko je Tužilaštvo naklonjeno nama Srbima, najbolje govori primjer kako je prošao predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik i kako prolaze svi oni Srbi, koji uđu u Sud BiH“, poručuje Amidžić.

Suljagić – krivična prijava

Podsjećanja radi, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke Kristijana Šmita, a koja se odnosi na rad Memorijalnog centra.

„Kada se o tome govorilo. Kada se govorilo da to nije suđenje Miloradu Dodiku, već da se stvara jedan obrazac i da se na takav način može presuditi svakom Srbinu, ljudi su govorili da je to pretjerivanje. Vi imate sada situaciju da ko je god zapalio svijeću za pokojnika, dovelo se do toga da imate preko 75.000 krivičnih prijava i na takav način po tom istom obrascu je taj isti Suljagić počeo da proganja mene, podnio krivičnu prijavu. Šta će uraditi Tužilaštvo, šta će uraditi Sud, ja o tome uopšte ne mogu da razmišljam. Ono što mogu da vam kažem jeste da Suljagić radi u Republici Srpskoj, jer je Srebrenica u Republici Srpskoj i mora da radi u skladu sa onim što kaže zakon“, poručuje Amidžić.

Za razliku od Suljagića, koji je tako „nacionalno ostrašćen“, kako navodi Amidžić, te dodaje da se radi o jednoj vrlo nekorektnoj osobi i da iz onoga što je on razumio, promijenio dosta partija te mu nije problem da danas mijenja i stavove.

„Kada je u pitanju on i kada je u pitanju Srebrenica, pošto se ona finansira iz budžeta BiH, svaki put kada je poslao zahtjev, jer to je jedna od rijetkih institucija gdje smo mi taj zahtjev prihvatali 100 procentno jer nisam želio da neko kaže da mi Srbi ne poštujemo neke žrtve. To šta su oni predstavili šta je Srebrenica, o broju žrtava, i svemu ostalom, nisam uopšte želio da govorim, ali sam smatrao da to nikada ne smije da bude političko pitanje. Oni pošalju budžetski zahtjev. Mi budžetski zahtjev odobrimo u potpunosti“, rekao je Amidžić.

Dok za druge budžetske korisnike, kako on navodi, želje se nisu realizovale u punom iznosu, kao što je to bio slučaj sa Memorijalnim centrom.

„Ako on traži od mene da mu ja finansiram nešto, a da on proganja Srbe za šta nema nadležnost, za šta nema mogućnost, za šta nema usvojenu sistematizaciju i sve ostalo, pa to mi ne pada na pamet. Nisam odobrio ni jednom u ove prethodne tri godine i evo ja ga pozivam da još jednu krivičnu prijavu podnese. Ono što je činjenica jeste da je on tamo pravio neke ugovore od djelima. Da je on davao Zlatku Lagumdžiji, vidite kakvi su oni veliki Bošnjaci kada ih morate platiti da bi oni iskazivali kolika je bol bošnjačkih žrtava. Ako si patriota, šta će ti naknada za to?“ pitao je Amidžić.

Ono što Suljagića „boli“ jesu pokrenute istrage o načinu na koji je trošio novac, kako kaže Amidžić.

„I on nema odgovor na to i kad nema odgovor na to daj da nađem nekoga od Srba protiv koga bi ja mogao podići krivičnu prijavu, evo došao red, kad je on u pitanju i na mene. Podnio krivičnu prijavu i iskreno da vam kažem, ne interesuje me ni on“, jasan je Amidžić.

Na pravom putu

„Kada me god napadne neko iz Federacije BiH i kada vidim da njihovi portali pišu nešto protiv mene, e to je pravi put. Ne možete pogriješiti, nema Boga. Kako je reklo jedno svešteno lice – Samo gledajte koga napadaju naši protivnici i nemojte se ništa sikirati. I vi znate koga to najviše napadaju naši protivnici, nisam to ja, pojavljujem se i to vam je pravi put i to vam je toliko jednostavno“, govori Amidžić.

Amidžić je takođe pozvao sve u Republici Srpskoj da vide koga to hvale iz Federacije BiH.

„Ti ljudi koji se bave politikom u BiH, oni nas mrze. To je razlika između nas i njih. Ja nisam osjetio šta je mržnja dok nisam otišao u Sarajevo da radim. Vi tamo ne možete doći i da budete vijest ako niste nešto uradili za Republiku Srpsku ili je spomenuli. Ja ne vidim kako tako država može funkcionisati i to je ono što je mene fasciniralo“, kazao je Amidžić.

Kako kaže, drago mu je što je imao priliku osvijestiti tu činjenicu, ali s druge strane žao što živi u takvoj državi. On je podsjetio izjavu na Bakir Izetbegovića koji je kazao da je „skinuti“ Milorada Dodika kako bi na vlast došli predstavnici opozicije i da bi na taj način mogli funkcionisati.

„Ja ne znam šta mi onda imamo više pričati. Ima li tu ikakve potrebe da mi bilo šta komentarišemo kada govorimo o ljudima koji žive na prostoru Republike Srpske. Ja sam zbog toga tužan. Ja bih volio da oni napadaju i našu opoziciju, ali oni otvoreno kažu: Ovo su ljudi sa kojima mi možemo sarađivati i graditi BiH. Ne treba njih mrziti. Oni imaju jednu želju. Da imaju jedno javno preduzeće, Šume, jedna Elektroprivreda, jedno ministarstvo zdravlja, jedan predsjednik itd. Zamislite da Šumama Republike Srpske upravlja jedan Fadil. Zamislite vi, sada žargonski rečeno gdje bi Fadil gurnuo robu i prodavao u kom pravcu. Ka Federaciji ili Republici Srpskoj?“, pitao je Amidžić.

Kako kaže u Republici Srpskoj postoji ekipa koja smatra da se sa Bakirom Izetbegovićem ili Denisom Bećirovićem može dogovarati i sarađivati, a njihov osnovni cilj u političkom smislu je da narod u Republici Srpskoj ne postoji.

„Konaković nas može podučiti kako se radi dvokorak“

„U BiH je struka svedena na nulu. Što se tiče Konakovića, on bi nama mogao objasniti kako se radi dvokorak i izvodi slobodno bacanje jer je to ono čime se on bavio čitav život i on ništa drugo u životu ne zna uraditi jer ovdje očigledno malo, malo napravi prestup. Njemu apsolutno nije jasno kako funkcioniše spoljna politika. Njegovo ubjeđenje da on može nekoga da protjera je ravno tome da vi i ja možemo protjerati francuskog ambasadora iz Engleske. Ko sluša Konakovića u BiH više ozbiljno?“ pitao je Amidžić.

Podsjećanja radi, Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH nedavno je rekao da je izdao nalog da se dvije osobe iz Ambasade Srbije u BiH protjeraju iz BiH.

Kako Amidžić kaže, nema potrebu obraćati pažnju na ono što Konaković izjavi jer se predizborna kampanja predstavnika političkog Sarajeva svodi na uperanje prsta u pravcu Republike Srpske i njenih predstavnika kao i izlivima mržnje.

„Taj čovjek ne bi trebao raditi ništa što ima veze sa javnim poslom u BiH. Zukan Helez. Da on govori da se ukine Dejtonski sporazum pa da se prepusti Bošnjacima pa da će onda Bošnjaci znati dalje kako će oni sa nama Srbima. Da li može otvorenija prijetnja? A prilikom toga kaže, izaberite ove iz opozicije s njima će moći dogovoriti. Znači, nama prijetite ratom, a ovi iz opozicije su vam svi okej. Ili taj Bošnjački patriota Lagumdžija, koji ima ugovor sa ovim Memorijalnim centrom Srebrenica, bila mu mala apanaža, koju je imao pri Ujedinjenim nacijama pa da još malo popravi kućni budžet. Kao džuboks kada ubaciš u njega, onda on sve više diže tu nacionalnu politiku“, govori Amidžić.

Kako Amidžić govori, svi navedeni svojim istupima pokazuju jasnu mržnju prema srpskom narodu u Republici Srpskoj te nema dileme šta oni misle te koji su njihovi stavovi.

„Milorad Dodik je otjerao visokog predstavnika iz BiH“

„U BiH nema visokog predstavnika. Mi kada smo bili u Sarajevu, ja kada sam radio u Sarajevu i sve ostale moje kolege, Staša Košarac ili Željka Cvijanović. Kada god mi kažemo da nešto nećemo, oni nama kažu e vama će visoki predstavnik. E nema više visokog predstavnika! I svidjelo se nekome ili ne, Milorad Dodik je otjerao visokog predstavnika iz BiH. Nema više onoga da neko dođe i napiše nekom i kaže vi više ne možete plavi sada morate biti crni ili idete šest mjeseci u zatvor. Nema tog čovjeka više“, jasan je Amidžić.

Kako kaže Amidžić, razlog gore navedenog je taj zašto poštuje i prati politiku Milorada Dodika te ističe da ne bi u ovom trenutku prihvatio visokog predstavnika ni iz ruske federacije.

„Neću da živim u nekoj državi u kojoj mi neko nešto nameće. Ko je iz opozicije rekao svaka čast što nema visokog predstavnika? Mi smo do te mjere jedni sa drugima posvađani u tom političkom smislu da ne možemo da kažemo da je nešto dobro i da je nešto ružno“, rekao je Amidžić.

Kako kaže sve srpske strane u BiH na nivou BiH trebaju biti u vlasti i tu trebaju imati jedinstven stav.

„Mene i Stašu Košarca je smijenilo u Predstavničkom domu zato što nismo htjeli da se dogovaramo s Bošnjacima jer smo vidjeli da to ne ide. I, onda ti Bošnjaci smijene nas dvojicu i imenuju Darka Babalja u Kolegij Predstavničkog doma. Treba li vam išta jasnija poruka od toga? Ja sam mogao pristati na to što su tražili ovi iz Trojke, mogao je Staša Košarac, mogao je Milorad Dodik kao predsjednik političke partije, pa nas dvojica ne bismo bili smijenjeni. I da li je pristao? Nije“, govori Amidžić.

Kako kaže Amidžić, on radi u interesu srpskog naroda, ali ne na štetu Federacije BiH. U ovom trenutku ne postoji niko u opoziciji da je pozdravio potez Milorada Dodika kada je u pitanju odlazak visokog predstavnika.

„Pa sjetite se na šta je to ovdje sve ličilo prije godinu dana. Da nismo imali svoju policiju, uhapsilo bi nam predsjednika. Odveli bi ga u zatvor i pitanje je da li bi mi tog čovjeka više ikad vidjeli, a ona bi oni nastavili tu priču da rade prema ovim ostalim viđenijim Srbima. Koji bi to onda Srbin imao snage da kaže, evo ja neću? Idete u zatvor. I kada su svi mislili da je Milorad Dodik politički gotov, prevarili su se“, kako kaže Amidžić.

Milorad Dodik vodi onu politiku koju osjeti u narodu. Kako kaže sudom su mu oduzeli mandat, ali mu ne mogu oduzeti ono što mu je narod dao. Kako kaže dalje, sada je Dodik za njega više predsjednik nego što je bio u onom formalnom trenutku.

„Baš iz tog razloga što je rekao da nije najbitnije da ostane na mjestu predsjednika i opet narod potvrdi da je njegova politika ispravna. On je sada više predsjednik nego što je bio u onom momentu na funkciji predsjednika. Za mene. Ja sam bio sudionik tih procesa i bio sam na sastancima kada se prijeti i kada se nude politički dogovori“, rekao je Amidžić.

Svjedočio je sudskom postupku Milorada Dodika od sankcija, torture i svega drugoga, kada su svi mislili da je, kako on navodi, otpisan, dokazao je da nije , te je ovom prilikom naglasio da Srpska trenutno ima najbolje odnose na međunarodnom planu. Kako kaže Milorad Dodik je taj koji jedini u Srpskoj ima političke kontakte u svijetu kakve nema ni jedan drugi politički predstavnik. Ako ima, on će mu javno dati podršku.

„Vama se Milorad Dodik može sviđati ili ne sviđati, ali je on čovjek, koji ima kontakte. Da li ja da dajem svoju podršku ljudima, koji mi ulijevaju sigurnost ili da dajem nekome ko apsolutno ne razumije procese i nema mogućnost da nas na bilo koji način zaštiti“, rekao je Amidžić.

„Ne vjerujem u BiH“

Kako navodi Amidžić u Federaciji ne mogu da prihvate Dejtonsku BiH.

„Njima je neko obećao da će dobiti BiH kako su Srbi dobili Srbiju, Hrvati Hrvatsku, Sloveni Sloveniju, tako su oni mislili da će BiH biti bošnjačka i muslimanska i to ne mogu prihvatiti, a Dejton je rekao da imaju tri naroda. Ja ne vjerujem da se oni mogu promijeniti i ona ne može opstati jer oni ne mogu prihvatiti okvir koji su potpisali. Zato ja ne vjerujem u BiH. Ne mogu da prihvate i to koliko ne mogu da prihvate, većinu stvari su gurali preko visokog predstavnika“, rekao je Amidžić.

Kako kaže, on nije državni ministar već ministar finansija i trezora u Savjetu ministara, koje je kordinaciono tijelo i koje ima manji značaj od Vlade Republike Srpske i manji značaj od Vlade BiH.

„A to što oni misle da to meni nešto imponuje pa mi daju službeno vozilo i rotaciju i da ću ja radi toga hvaliti BiH i da ću reći da je Savjet ministara Vlada, nije Vlada i neće nikada biti Vlada. Borjana nije premijer već predsjedavajuća Savjeta ministara. Za mene je premijer Savo Minić, a u Federaciji je to Nermin Nikšić i gotova stvar i završena priča“, rekao je Amidžić.

400 miliona KM za vojsku

Kako navodi, 400 miliona se plaća Vojska BiH koja ima srpsku, hrvatsku i bošnjačku komponentu.

„Šta 9.000 vojnika može u borbi sa NATO-om, plus Srbija. Ja vas pitam šta kada bi Srbija napala BiH, da li bi srpska komponenta ratovala. Da li bi ratovali Srbi protiv Srba? Ne bi? Da li bi Hrvati protiv Hrvata? To je glupost neviđena, jedina korist je u davanju 9.000 plata i zaposlenje tih ljudi“, rekao je Amidžić.

Da li Srbiji može naštetiti BiH?

„BiH ne može pomoći sama sebi, a kamoli naštetiti Srbiji. Srbija je lider u regionu. Ne mogu oni njima ništa. To su zablude ovih košarkaša“, rekao je Amidžić.