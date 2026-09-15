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Hrvatski državljani pali u Njemačkoj zbog brutalnog mučenja i ubistva u Sloveniji

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15.09.2026 21:45

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Njemačka savezna policija uhapsila je u petak uveče na parkingu u opštini Isterberg dvoje hrvatskih državljana, 31-godišnjeg muškarca i njegovu 29-godišnju saputnicu, za kojima je Slovenija raspisala evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da su počinili brutalno ubistvo.

Redovna kontrola

Do hapšenja je došlo tokom redovnih graničnih kontrola, koje Njemačka ponovo sprovodi na unutrašnjim granicama, kada su policajci zaustavili automobil sa slovačkim registarskim tablicama.

Slovenačke vlasti terete osumnjičeni par da su žrtvu prethodno mučili i brutalno pretukli, a potom je ugušili davljenjem.

Nakon što su privedeni i proveli noć u policijskom pritvoru, osumnjičeni su u subotu izvedeni pred sudiju Opštinskog suda u Nordhornu.

Sud im je odredio privremeni ekstradicioni pritvor, nakon čega su prebačeni u zatvor. Nadležno Glavno državno tužilaštvo u Oldenburgu preuzelo je dalje vođenje postupka njihovog izručenja Sloveniji.

Dodatni prekršaji

Tokom detaljne kriminalističke obrade otkriveni su i dodatni prekršaji.

Policija je utvrdila da slovačke registarske tablice koje su se nalazile na vozilu uopšte nisu pripadale tom automobilu, već su bile ukradene ili premještene sa drugog vozila. Takođe je utvrđeno da 31-godišnji vozač nije posjedovao važeću vozačku dozvolu.

Automobil je odmah zaplijenjen, a protiv vozača su pokrenuti i dodatni prekršajni i krivični postupci.

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Tagovi :

hapšenje

Ubistvo

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