Prijetili mu smrću jer je tražio platu

Autor:ATV redakcija
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Policija u Umagu uhapsila je dvojicu muškaraca, u dobi od 49 i 28 godina, zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplate plate i iznude.
Kriminalističko istraživanje proveli su službenici Policijske stanice Umag s ispostavom u Bujama.
Osumnjičeni se terete da su od 11. do 15. septembra prijetili smrću 45-godišnjem muškarcu.
Prema navodima policije, prijetnje su uslijedile nakon što je muškarac od njih zatražio isplatu plata za dva mjeseca koje mu nisu isplatili.
Dvojica osumnjičenih uhapšena su u jutarnjim satima nakon čega su uz krivičnu prijavu predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, piše Indeks.
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