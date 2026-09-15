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Nakon svađe zgrabila nož i pokušala da ubije supruga

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15.09.2026 10:46

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili su M.K. (45) iz Bara, zbog sumnje da je pokušala da ubije svog supruga.

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena je sinoć, oko 20.00 časova, od strane Hitne medicinske pomoći Bar da su njihovi službenici, po pozivu, izašli u naselje Polje, gdje su u stanu zatekli muškarca sa povredom u vidu ubodne rane u predjelu gornjeg dijela grudnog koša.

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Po prijemu obavještenja, policijski službenici su odmah upućeni na lice mjesta, gdje su zatekli M.K. i oštećenog, koji je prevezen u Opštu bolnicu Bar radi pružanja ljekarske pomoći. Na licu mjesta zatečeno je i više ljudi od kojih su policijski službenici prikupili obavještenja o detaljima događaja.

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici su došli do saznanja da je prethodno došlo do verbalne rasprave između M.K. i njenog supruga. Nakon rasprave, kako se sumnja, M.K. je upotrebom kuhinjskog noža zadala suprugu ubodnu ranu u predjelu grudnog koša.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se M.K. uhapsi zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

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M.K. će, uz krivičnu prijavu, biti u zakonskom roku sprovedena nadležnom državnom tužilaštvu.

(Blic)

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Bar

Crna Gora

napad nožem

pokušaj ubistva

Policija

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