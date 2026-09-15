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Humanost na djelu: Porodica sa Brača poklanja ljetovanje vatrogascu i njegovoj porodici

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15.09.2026 10:13

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Nakon velikog požara koji je nedavno zahvatio Brač, na društvenim se mrežama proširila divna inicijativa zahvalnosti vatrogascima koji su danonoćno učestvovali u gašenju i odbrani naselja.

Jedna porodica s ostrva odlučila je jednom od vatrogasaca i njegovoj porodici pokloniti besplatno ljetovanje u znak duboke zahvalnosti.

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Sedam dana odmora za vatrogasca i porodicu

Objava, podijeljena na popularnoj stranici Vatrogasci 193, nudi sedam dana besplatnog smještaja u apartmanu na Braču.

Ponuda je namijenjena vatrogascu koji je učestvovao u gašenju požara na ostrvu, a smještaj je predviđen za dvije odrasle osobe i jedno ili dvoje djece.

Odmor se može iskoristiti do kraja ove godine ili tokom 2027., zavisno od dogovora i raspoloživosti termina.

Jednostavna prijava u komentarima

U objavi se ističe kako se sam vatrogasac ne mora prijaviti lično, to umjesto njega mogu učiniti supruga, članovi porodice ili prijatelji.

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Dovoljno je u komentaru ispod objave na društvenim mrežama označiti osobu za koju smatraju da je zaslužila odmor.

Autori ove plemenite inicijative poručuju kako im nije presudno ko će na kraju biti odabran, jer je glavni cilj ovog čina poslati poruku zahvalnosti svima koji su se borili s vatrenom stihijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Hrvatska

Brač

vatrogasac

humanost

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