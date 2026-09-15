Logo

Ugrizao ga pauk - nekoliko dana kasnije završio u komi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 09:55

Komentari:

0
Паук
Foto: pexels/Sascha Weber

Kada je 61-godišnji Piter Marfi iz britanskog Mansfilda ugledao neobičnog pauka na krevetu, nije ni slutio da će se samo nekoliko dana poslije u bolnici boriti za život.

Stvorenje s "prozirnim koščatim tijelom i crvenim očima", kako ga sam opisuje, jednostavno je pokupio i iznio napolje.

Ali, već sljedećeg dana počeo ga je boljeti desni zglob, koji je otekao i pocrvenio. Nekoliko dana poslije više nije mogao ni normalno govoriti.

Урме

Ekonomija

Alarmantno upozorenje: Ove urme sadrže otrovnu buđ, provjerite svoj dom

U bolnici se sve odvijalo brzo. Infekcija se širila rukom, a doktori su Piterovoj supruzi Toni (62) rekli da će, ako je ne uspiju zaustaviti, morati amputirati ruku.

"Okrenuo sam se prema Toni i rekao: 'Mislim da ovo neću izdržati. Ovo bi mogao biti oproštaj', čak sam se uspio i nasmiješiti", prisjeća se Piter, prenosi "Net.hr".

Ljekari su ga stavili u indukovanu komu, a probudio se tek četiri dana poslije. Prošao je četiri operacije i saznao da je imao nekrotišući fascitis, opasnu infekciju koja uništava meka tkiva. Uz to su se pojavili teški celulitis i sepsa. Uslijedili su presađivanje kože i dugi mjeseci rehabilitacije.

Stravično iskustvo promijenilo mu je život

Kao da sve to nije bilo dovoljno, Piter je u isto vrijeme proživljavao i porodičnu tragediju. Nedjelju dana prije njegove borbe za život preminuo mu je brat, a u istoj bolnici ležala je i njegova teško bolesna sestra.

Piter ju je uspio posljednji put posjetiti, a ubrzo nakon toga i ona je preminula.

Јоана Витрзук

Ostali sportovi

Takmičarka se uneredila tokom trke

"Možda je bila sudbina što mi je došao taj neobični pauk. Zahvaljujući njemu, sestra i ja mogli smo posljednji put biti zajedno", kaže.

Bila je to svojevrsna sreća u nesreći.

Stravično iskustvo na kraju je Piteru promijenilo život. Nakon liječenja udebljao se i imao više od 130 kilograma, brzo se zamarao i nije se mogao kako treba igrati s unucima.

Zato su on i Toni promijenili prehranu i početkom 2025. godine pridružili se programu Sliming Vorld. U samo godinu dana zajedno su izgubili više od 64 kilograma – Piter oko 42, a Toni 22.

Danas tri puta sedmično igraju badminton, a Piter tvrdi da su njegovi zdravstveni problemi nestali.

"Oprostili smo se od straha od smrti i prigrlili život", kaže.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pauk

Koma

Ugriz pauka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Zdravlje

Da li su lijekovi za mršavljenje smrtonosni? Pokrenuta istraga

4 h

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Zdravlje

Jutarnje navike koje mogu da promijene cijeli dan

4 h

0
Болница, лијекови

Zdravlje

Naučnici otkrili koji sistem u tijelu prvi počinje da stari

15 h

0
Ово је најнездравија грицкалица: Може уништити срце и јетру

Zdravlje

Ovo je najnezdravija grickalica: Može uništiti srce i jetru

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Stevandić: Srpsko jedinstvo i kultura ne poznaju nikakve granice

12

37

Ministarstvo poslalo oštro upozorenje: Sudija se skinuo u tange pred djevojčicama

12

36

Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

12

35

Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

12

24

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima