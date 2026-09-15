Ugrizao ga pauk - nekoliko dana kasnije završio u komi

Kada je 61-godišnji Piter Marfi iz britanskog Mansfilda ugledao neobičnog pauka na krevetu, nije ni slutio da će se samo nekoliko dana poslije u bolnici boriti za život.

Stvorenje s "prozirnim koščatim tijelom i crvenim očima", kako ga sam opisuje, jednostavno je pokupio i iznio napolje.

Ali, već sljedećeg dana počeo ga je boljeti desni zglob, koji je otekao i pocrvenio. Nekoliko dana poslije više nije mogao ni normalno govoriti.

Ekonomija Alarmantno upozorenje: Ove urme sadrže otrovnu buđ, provjerite svoj dom

U bolnici se sve odvijalo brzo. Infekcija se širila rukom, a doktori su Piterovoj supruzi Toni (62) rekli da će, ako je ne uspiju zaustaviti, morati amputirati ruku.

"Okrenuo sam se prema Toni i rekao: 'Mislim da ovo neću izdržati. Ovo bi mogao biti oproštaj', čak sam se uspio i nasmiješiti", prisjeća se Piter, prenosi "Net.hr".

Ljekari su ga stavili u indukovanu komu, a probudio se tek četiri dana poslije. Prošao je četiri operacije i saznao da je imao nekrotišući fascitis, opasnu infekciju koja uništava meka tkiva. Uz to su se pojavili teški celulitis i sepsa. Uslijedili su presađivanje kože i dugi mjeseci rehabilitacije.

Stravično iskustvo promijenilo mu je život

Kao da sve to nije bilo dovoljno, Piter je u isto vrijeme proživljavao i porodičnu tragediju. Nedjelju dana prije njegove borbe za život preminuo mu je brat, a u istoj bolnici ležala je i njegova teško bolesna sestra.

Piter ju je uspio posljednji put posjetiti, a ubrzo nakon toga i ona je preminula.

Ostali sportovi Takmičarka se uneredila tokom trke

"Možda je bila sudbina što mi je došao taj neobični pauk. Zahvaljujući njemu, sestra i ja mogli smo posljednji put biti zajedno", kaže.

Bila je to svojevrsna sreća u nesreći.

Stravično iskustvo na kraju je Piteru promijenilo život. Nakon liječenja udebljao se i imao više od 130 kilograma, brzo se zamarao i nije se mogao kako treba igrati s unucima.

Zato su on i Toni promijenili prehranu i početkom 2025. godine pridružili se programu Sliming Vorld. U samo godinu dana zajedno su izgubili više od 64 kilograma – Piter oko 42, a Toni 22.

Danas tri puta sedmično igraju badminton, a Piter tvrdi da su njegovi zdravstveni problemi nestali.

"Oprostili smo se od straha od smrti i prigrlili život", kaže.