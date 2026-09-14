Ovo je najnezdravija grickalica: Može uništiti srce i jetru

Najnezdravija namirnica na svijetu našla se na vrhu liste od 100 proizvoda, a kod nas se jede svakodnevno. Pogledajte šta radi srcu.

Otvorena kesa čipsa na kuhinjskom stolu pored činije oraha i banana, najnezdravija namirnica naspram zdravije zamjene

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Jedna grickalica je zvanično najnezdravija namirnica na svijetu, a kod nas se kupuje bez razmišljanja. Razara srce i jetru i u kući joj mjesto nije.

Svima nam ponekad zatreba nešto slatko ili slano, parče torte, krofna, perece ili kokice. To je sasvim normalno i nije problem sve dok takva želja ne postane navika. Problem počinje kada za tim namirnicama posežemo često, pogotovo zato što se jedna od njih našla na samom vrhu liste najnezdravijih.

Lista od 100 proizvoda i ime na prvom mjestu

Zdrava ishrana odavno nije prolazni trend, već ključ za dug i kvalitetan život. Stručnjaci širom svijeta neprestano savjetuju šta bi trebalo jesti i piti, a među tim preporukama redovno se nađe i spisak najnezdravijih namirnica. Objavljena je lista 100 najnezdravijih proizvoda, a na njenom vrhu stoji čips.

Čips se pokazao kao jedan od najgorih izbora u ishrani. Sadrži velike količine soli, vještačkih boja i aditiva, a vlakana i hranljivih sastojaka gotovo da nema. Ukratko, u njemu nema ničeg korisnog za organizam, dok štetnih supstanci ima napretek.

Zašto je ova najnezdravija namirnica opasna za srce i jetru

Ova ultraprerađena grickalica može ozbiljno da ugrozi zdravlje, prije svega kardiovaskularni sistem. Podiže nivo holesterola, ne daje osjećaj sitosti i može sadržati aditive koje stručnjaci povezuju sa povećanim rizikom od karcinoma. Kod nas je izuzetno popularna, naročito među mladima, što dodatno zabrinjava.

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Kesica se otvori uz film i isprazni prije nego što ste stigli do sredine. Tu je i najveća zamka, jer čips ne gasi glad, pa ruka sama traži sljedeći komad. Poslije takve večeri ostaje žeđ, natečenost i osjećaj težine, a ne sitost. Upravo zato se količina koju pojedete rijetko poklapa sa količinom koju ste planirali.

Posljedice nezdrave hrane ne stižu tek poslije godina. Istraživanja ukazuju da već nekoliko sati poslije obroka krvni sudovi mogu trpjeti negativne posljedice, prenosi Krstarica.

Čime da zamijenite najnezdraviju grickalicu

Ako često posežete za čipsom ili sličnim grickalicama, razmislite o zdravijim zamjenama. Na sto stavite orahe, bademe, lješnjake, sjemenke bundeve ili svježe voće poput banana i pomorandži. Male promjene u ishrani mogu značajno unaprijediti vaše zdravlje.