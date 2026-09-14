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Pronađeno peto tijelo, strahuje se da se radi o serijskom ubici žena

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14.09.2026 15:37

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Пронађено пето тијело, страхује се да се ради о серијском убици жена
Foto: Envato/travelarium

Južnoafrička policijska služba (SAPS) reagovala je na nagađanja o mogućem serijskom ubici nakon što je u ponedjeljak ujutru u Kempton Parku pronađeno tijelo pete žene.

Nacionalna portparolka policije brigadirka Atlenda Mate rekla je za IOL da, iako postoje sličnosti u načinu na koji su pronađene neke od žrtava, još je prerano reći da su smrti djelo serijskog ubice.

"Jednostavno još nismo došli do toga. Oslanjamo se na stručnjake da nam daju odgovarajuće smjernice."

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"Naročito ćemo se oslanjati na odjeljenje za psihologiju, analizu obrazaca ponašanja kako bismo utvrdili profile žrtava i slično."

Peto tijelo pronađeno je u ponedjeljak ujutru u Olifantsfontejnu, prenosi IOL.

Kako su i gde pronađena prethodna tijela

Prva žrtva, 37-godišnja žena, pronađena je u blizini puta R21 15. jula 2026. godine. Pronađena je naga, a ruke i noge bile su joj vezane plastičnim vezicama.

Policija je saopštila da su istražitelji napredovali u slučaju i da se jedan osumnjičeni nalazi u pritvoru.

Osumnjičeni je uhapšen 17. jula, dok istraga i dalje traje.

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Drugo tijelo, 32-godišnje žene, pronađeno je u blizini puta R21 24. avgusta 2026. godine. Pronađena je djelimično obučena.

Treće tijelo, neidentifikovane žene, pronađeno je 10. septembra 2026. godine. Tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja i pronađeno je naga.

Policija je saopštila: "U ovom trenutku još nismo uspeli da zvanično utvrdimo njen identitet", dodajući da postupak identifikacije i dalje traje.

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Četvrto tijelo, 38-godišnje žene, pronađeno je 12. septembra 2026. godine u Rodsfieldu, iza jednog hotela.

Žena je bila u sportskoj odjeći i pronađena je djelimično obučena. Njen identitet još treba zvanično da bude potvrđen postupkom identifikacije u mrtvačnici.

Pronalaženje petog tijela dogodilo se u trenutku kada policija nastavlja da istražuje da li između ovih slučajeva postoji bilo kakva povezanost.

(Telegraf)

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Serijski ubica

Južna Afrika

pronađeno tijelo

žena

Ubistvo

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