Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

Libijske snage reda zaplijenile su oko 100.000 psihoaktivnih tableta sa likom svrgnutog predsjednika države Muamera Gadafija, saopštila je Agencija za odvraćanje od terorizma i organizovanog kriminala.

Na fotografijama koje je objavila Agencija vide se vreće sa smeđim tabletama oblikovanim u siluetu Gadafijeve glave i ramena, sa njegovim crtama lica i prepoznatljivom odjećom utisnutim u površinu tableta.

Riječ je o tabletama ekstazija.

Iz Agencije navode da su istražioci dobili informacije o bandi koja krijumčari narkotike preko jedne evropske zemlje radi njihove distribucije u Libiji, prenosi Srna.