Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

Autor:ATV redakcija
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Libijske snage reda zaplijenile su oko 100.000 psihoaktivnih tableta sa likom svrgnutog predsjednika države Muamera Gadafija, saopštila je Agencija za odvraćanje od terorizma i organizovanog kriminala.
Na fotografijama koje je objavila Agencija vide se vreće sa smeđim tabletama oblikovanim u siluetu Gadafijeve glave i ramena, sa njegovim crtama lica i prepoznatljivom odjećom utisnutim u površinu tableta.
Riječ je o tabletama ekstazija.
Iz Agencije navode da su istražioci dobili informacije o bandi koja krijumčari narkotike preko jedne evropske zemlje radi njihove distribucije u Libiji, prenosi Srna.
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