Obustavljeni letovi zbog erupcije vulkana Etna

Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas zbog intenzivne erupcije lave i pepela iz kratera Etne, usljed čega se stvorio vulkanski oblak čija se visina procjenjuje na oko četiri kilometra.

Svi dolasci na aerodrom, peti po veličini u Italiji po broju putnika, prvobitno su bili obustavljeni do 16.00 časova po lokalnom vremenu, a kompanija koja upravlja aerodromom naknadno je saopštila da je obustava produžena do 22.00 časa i da će obuhvatati i odlazne letove, preneo je Rojters.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju izdao je crveni avio-alarm, otkazano je osam dolaznih letova u Kataniji, dok su 24 preusmjerena na aerodrome u Komisu, Palermu, Trapaniju i na Bari, prenio je portal Ilsole24ore.

Broj otkazanih odlaznih letova iznosi 25, dok će devet letova poletjeti sa drugih aerodroma, prenosi Tanjug.

Etna je najviši i najaktivniji evropski vulkan koji često remeti letove u Kataniji, ali su emisije pepela bile posebno intenzivne ovog leta.