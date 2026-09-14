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Obustavljeni letovi zbog erupcije vulkana Etna

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14.09.2026 15:41

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Simone Genovese

Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas zbog intenzivne erupcije lave i pepela iz kratera Etne, usljed čega se stvorio vulkanski oblak čija se visina procjenjuje na oko četiri kilometra.

Svi dolasci na aerodrom, peti po veličini u Italiji po broju putnika, prvobitno su bili obustavljeni do 16.00 časova po lokalnom vremenu, a kompanija koja upravlja aerodromom naknadno je saopštila da je obustava produžena do 22.00 časa i da će obuhvatati i odlazne letove, preneo je Rojters.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju izdao je crveni avio-alarm, otkazano je osam dolaznih letova u Kataniji, dok su 24 preusmjerena na aerodrome u Komisu, Palermu, Trapaniju i na Bari, prenio je portal Ilsole24ore.

Broj otkazanih odlaznih letova iznosi 25, dok će devet letova poletjeti sa drugih aerodroma, prenosi Tanjug.

Etna je najviši i najaktivniji evropski vulkan koji često remeti letove u Kataniji, ali su emisije pepela bile posebno intenzivne ovog leta.

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erupcija vulkana

vulkan

otkazani letovi

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