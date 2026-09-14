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U Hrvatskoj još jedan Srbin kažnjen zbog objave o generalu Mladiću

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14.09.2026 16:30

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Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Dvadesetpetogodišnji državljanin Srbije, koji u Hrvatskoj radi kao vozač, uhapšen je u Zagorju nakon što je na društvenim mrežama objavljivao video-zapise o generalu Ratku Mladiću kao heroju.

Prema saznanjima "Indeksa", on je na društvenim mrežama "lajkovao" i druge objave o ovoj tematici, te mu je određen istražni zatvor.

U Hrvatskoj je još najmanje 10 ljudi procesuirano zbog veličanja Mladića, a najviše na dubrovačkom području, gdje je policija postupala protiv sedam lica koja su na društvenim mrežama objavljivale fotografije, simbole, pjesme i poruke kojima su mu odavale počast.

U Kninu je zbog sličnih objava priveden i sa 1.000 evra kažnjen pedesetšestogodišnjak, dok je zagrebačka policija protiv šezdesetogodišnjakinje podnijela prijavu zbog objava kojima je veličala Mladića.

Na području Korenice je zbog veličanja Mladića priveden četrdesettrogodišnjak iz BiH.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta, nakon što je Mehanizam u Hagu više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji.

Sahranjen je 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu uz vojne počasti, a prema nekim procjenama prisustvovalo je između 120.000 i 150.000 Srba.

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Tagovi :

Ratko Mladić

Kazna

Hrvatska

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